Didier Deschamps va faire tourner face à la Tunisie : "Je ne vais prendre aucun risque"

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022, la France est également quasiment assurée de terminer à la première place du groupe D

Didier Deschamps a prévu d'effectuer une rotation lors du match face à la Tunisie mercredi. "Si je vais faire tourner ? Oui ça sera le cas. Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l'adversaire et les autres membres du groupe car il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c'est le 8e, je ne vais pas prendre un risque. Je ferai tourner car on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d'autres", a confié le sélectionneur des Bleus pour beIN Sports.