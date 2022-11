🎥 Un Johan Micoud agacé tacle la polémique Benzema : "On est bien en France, je vous le dis"

Samedi, le quotidien L'Equipe a indiqué que l'ambiance au sein de l'équipe de France était plus légÚre depuis le départ de Karim Benzema, forfait lors de cette Coupe du monde 2022 en raison d'une blessure à la cuisse.

Un début de polémique qui a sérieusement agacé le consultant de la Chaîne L'Equipe Johan Micoud. "C'est assez marrant d’entendre ça. On a l’impression d’avoir cette petite musique qui arrive comme ça, depuis deux ou trois jours, comme quoi tout se passe très bien en équipe de France, tout le monde est heureux ensemble, et comme par hasard encore une fois on arrive à mettre Benzema dans la boucle. Je trouve cela hallucinant. On est bien en France, je vous le dis... Le sport, le foot, la passion, c’est exceptionnel. De toujours attaquer le même, moi ça me fatigue. (...) On a l'impression qu'il polluait l'équipe de France. Cette polémique qui gonfle, je ne comprends pas. Encore une fois ça retombe sur Benzema et je ne comprends pas pourquoi alors que tout va bien. On essaye encore d’envoyer un truc, de dévier sur ça, et ça me parait incroyable", a lâché l'ancien milieu de terrain.