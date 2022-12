[Exclusif] Hiddink : "Louis Van Gaal est persuadé de gagner la Coupe du Monde"

Guus Hiddink connaît les Oranje mieux que personne ou presque. Entraîneur des Pays-Bas lors du quart de finale face à l'Argentine en 1998, il préface pour nous le match de ce soir.

Mr Hiddink, bonjour. Ce soir, les Pays-Bas de Louis Van Gaal affrontent l'Argentine de Lionel Scaloni. Scaloni commençait sa carrière de football en 1995, Van Gaal gagnait la Ligue des Champions cette année-là avec l'Ajax...peut-il faire déjouer un entraîneur si expérimenté ?

Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se connaît très bien en football. Les équipes adverses sont si bien analysées que je ne sais pas si on peut surclasser l'adversaire si facilement à la ruse et la roublardise. Qui plus est, j'adore la passion des équipes sud-américaines ; leur grinta, leur implication, c'est dans leur ADN.

Ces Pays-Bas ne dominent plus le jeu comme dans les années 70, 80, 90...qu'est-ce qui se passe ?

Les Oranje ont un nouveau style désormais. Ils cherchent le résultat ! Par le passé, il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau. Nous aimions avoir le ballon comme l'Argentine, le Barça...être dominants, jouer le "beautiful game". Mais aujourd'hui, ce n'est plus si important. Ce qui comptera sera le résultat. Et Louis Van Gaal, que je connais bien, en est persuadé : il est sûr et certain qu'il peut remporter cette Coupe du Monde et qu'il y parviendra.

Que représente une Coupe du Monde pour les Pays-Bas ?

Faire quelque chose de spécial dans un Mondial, cela rend un joueur immortel. Le football est immortel : on parle encore aujourd'hui de la Corée du Sud que j'ai amenée en demi-finale en 2002, des performances de l'Australie en 2006...c'est ça qui compte, l'immortalité d'une performance.

Qu'est-ce qui vous plaît jusqu'ici chez ces Oranje ?

Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer un but, et aiment la contre-attaque. Contre les USA, il a fallu 2 ou 3 occasions pour marquer en première période. De beaux buts, des combinaisons rapides, fantastiques. Je le répète : 3 occasions, 2 buts. Le style néerlandais a changé, ils aiment le pressing, la provocation.

