🎥 Messi s'énerve en pleine interview : "Qu'est-ce tu regardes, imbécile ?"

Auteur d'une passe décisive magnifique puis d'un penalty parfaitement botté, Lionel Messi a cru déjà qualifier l'Argentine pour les demi-finales. Mais les Pays-Bas sont revenus de nulle part et ont forcé les prolongations. La rencontre a été marquée par une tension grandissante entre les deux équipes, à l'image de Paredes qui a réalisé un tacle très dangereux puis a violemment dégagé le ballon vers le banc des Pays-Bas. Il faut dire que l'arbitrage laxiste et parfois peu compréhensible de Mateu Lahoz n'a pas vraiment aidé à calmer les esprits. Au total, l'officiel espagnol a dû distribuer 16 cartons jaunes.

La séance de penaltys a finalement été remportée par les Argentins, qui nous ont offert une image incroyable en chambrant presque à l'unisson des Oranje dépités et cela dès le penalty victorieux. Durant la rencontre, l'ambiance était tendue comme le prouvent ces images :

Lionel Messi had enough of the talking ūüė§ pic.twitter.com/caq6ydSTRV

Lionel Messi really celebrated right in front of Louis van Gaal and the Netherlands bench ūüė≥ pic.twitter.com/iNCKR4gzHL