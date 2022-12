Louis Van Gaal : "Nous nous sommes entraînés aux tirs au but toute l'année et malgré tout, nous nous plantons"

Revenus de nulle part en égalisant au bout du temps additionnel de la seconde période, les Pays-Bas ont finalement été éliminés de la Coupe du monde 2022 par l'Argentine lors de la séance des tirs au but (2-2, 3-4 tab) ce vendredi soir.

Louis van Gaal était évidemment déçu à l'issue de la rencontre. Le sélectionneur néerlandais avait fait travailler la séance des tirs au but à ses joueurs durant toute l'année. "Nous nous sommes entraînés aux tirs au but toute l'année et malgré tout, nous nous plantons. C'est dommage. En tant qu'entraîneur, je veux avoir tout sous contrôle. C'est pourquoi j'ai demandé aux joueurs de tirer les penalties dans leur club, ils l'ont tous fait. Mais si vous en manquez deux, vous ne gagnerez plus. Vous ne pouvez tout simplement pas vous remettre d'une telle série", a déclaré le technicien néerlandais à la télévision NOS.

Durant la séance des tirs au but, le gardien argentin Emiliano Martinez a repoussé les tentatives de Virgil van Djik et Steven Berghuis.