Lionel Messi fait passer un message : "La FIFA doit s'occuper de ça"

Après la qualification de l'Argentine face aux Pays-Bas ce vendredi à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (2-2, 4-3 tab), le capitaine de l'Albiceleste avait un message à faire passer.

Lionel Messi (35 ans, 170 sélections et 95 buts) a fustigé la FIFA et l'arbitrage de Mateu Lahoz, qui a eu du mal à gérer une fin de partie électrique entre l'Argentine et les Pays-Bas.

"On ne pensait pas aller jusqu'aux tirs au but. On a trop souffert de par la façon dont tout s'est passé mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. Mais on a réussi, c'est ce qui est le plus beau et le plus impressionnant", a d'abord apprécié la Pulga au micro du diffuseur avant de pousser un coup de gueule.

"J'étais très déçu lors de l'égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. L'arbitre, on ne peut pas lui parler, être franc avec lui. Les gens ont vu ce qu'il s'est passé. Avant le match, on avait peur. La FIFA doit s'occuper de ça et ne peut mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle importance, l'arbitre n'était pas à la hauteur", a déploré la Pulga, régulièrement arbitrée par Lahoz lorsqu'il évoluait au FC Barcelone.