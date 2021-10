Priske a fait ses choix: Sans Engels, ni Dessoleil pour le match au Fenerbahçe

L'Antwerp devra revenir de Turquie avec au minimum un point pour continuer à rêver de la qualification.

Avec deux défaites au compteur, contre Francfort et l'Olympiakos, l'Antwerp doit lancer sa campagne européenne et tenter de prendre des points. Ce jeudi, c'est un déplacement sur la pelouse du Fenebahçe qui attend Priske et ses hommes.

Pour ce duel, et avant d'affronter le Club de Bruges en championnat, le Danois a fait des choix: celui de laisser Dessoleil et Engels sur le banc. Ce seera à charge de Almeida et De Laet de défendre l'axe, Bataille étant sur la droite et Vines à gauche.

Pour le reste, Michael Frey va retrouver son ancienne équipe, Nainggolan est blessé et est resté à l'Antwerp. Voici le 11 du Great Old, le match débutera à 18h45.