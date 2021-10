Samatta, buteur contre son ancien club, justifie son choix: "La Belgique est ma maison"

Aly Samatta a marqué son premier but en Europa League ce jeudi, et il clame son amour pour la Belgique.

Il y a quelques saisons, Aly Samatta avait explosé du côté de Genk. C'est sur un titre qu'il avait quitté le Limbourg, direction la Premier League et Aston Villa. Cependant, cela n'a pas fonctionné pour lui et il a ensuite pris la direction du Fenerbahçe, qui vient donc de le prêter à l'Antwerp. Ce jeudi, il a marqué contre son ancien club et après le match il est revenu sur son choix de revenir en Pro League.

"C'était très difficile pour moi dans mon club. Quand on ne se sent pas très bien, on veut toujours rentrer à la maison. Et bien, le Belgique est ma maison", a déclaré le Tanzanien. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il veut terminer sa carrière en Belgique.

"Je veux retourner et jouer en Premier League, mais j'essaie de ne pas trop y penser pour le moment. Je suis à l'Antwerp et le plus important pour moi c'est de prester correctement avec mon club. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer après, tout est possible", conclut l'ancien buteur de Genk.