Barrages : Le RFC Seraing assure son maintien en D1A !

Ce samedi soir, le RFC Seraing recevait le RWDM lors de la manche retour des barrages. Les Métallos étaient allés s'imposer au stade Edmond Machtens le week-end dernier (0-1).

Pour ce match retour, Jean-Louis Garcia alignait le même onze que celui présent sur la pelouse bruxelloise samedi dernier. Toutefois, le coach des Métallos pouvait compter sur le retour de Bernier dans son groupe. Côté molenbeekois, Vincent Euvrard choisissait d'effectuer un seul changement par rapport au match aller, El Ouahdi était titulaire à la place de d'Ephestion qui débutait sur le banc.

Malgré beaucoup de courses et de mouvements, il y aura peu d'occasions en début de rencontre à part un tir trop croisé de Poaty (2e) et un enroulé du gauche d'Hazard qui passera à côté (5e). Peu avant la demi-heure de jeu, le RWDM sera proche d'ouvrir la marque. La reprise d'El Ouadhdi filera juste à côté du but de Dietsch (27e) avant de voir Opare sauver la balle devant la ligne à la suite d'un corner (30e). Peu avant la pause, Mikautadze surgira et dérobera le cuir à Ruyssen, mais ne parviendra pas à cadrer sa frappe (41e). Trois minutes plus tard, Jallow poussera Defourny à la parade (44e). Le score sera nul et vierge à la pause.

© photonews

En seconde période, les Bruxellois auront une énorme occasion. Après avoir dribblé la défense sérésienne, Hazard distillera un caviar à De Camargo qui s'emmêlera les pinceaux devant Dietsch (60e). Les Métallos réagiront via un enroulé de Mikautadze boxé par Defourny (62e) et une frappe trop peu puissante de Maziz (75e). Hazard poussera ensuite Dietsch à intervenir en deux temps sur un centre/tir (76e).

Dans le dernier quart d'heure, le RWDM poussera afin d'ouvrir le score et d'arracher les prolongations. Malgré un tir de Vorogovskiy capté par Dietsch (85e), les Bruxellois se montreront trop peu dangereux dans la surface adverse. Le score ne bougera pas (0-0).

Un partage mérité au vu de la rencontre qui fait évidemment les affaires du RFC Seraing qui assure son maintien. Les Métallos continueront d'évoluer en D1A la saison prochaine tandis que le RWDM devra encore patienter avant de retrouver l'élite du football belge.

© photonews

Fiche technique :

Seraing : Dietsch, Opare (Sambu Mansoni 66e), Nadrani, Dabila, Dyrestam, Poaty (Boulenger 72e), Cissé, Maziz, Jallow, Mikautadze, Marius (cachbach 72e)

RWDM : Defourny, Vorogovskiy, Le Joncour, Ruyssen, Sankhon, Gece (Keita 46e, Ephestion 83e), Rommens, Nangis (Togui 74e), Hazard, El Ouahdi (Nzuzi 65e), De Camargo (Oulare 65e)

Carton : Opare (25e), Poaty (45e), Jallow (49e) et Nadrani (79e) ; Nangis (44e), Defourny (79e) et Vorogovskiy (90e+5)

But :

Arbitre : Jonathan Lardot