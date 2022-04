Yahya Nadrani aux anges : "La récompense de tout un groupe"

Le RFC Seraing a assuré son maintien ce samedi soir au Pairay. Après une victoire à l'aller (0-1), les Métallos ont partagé l'enjeu contre le RWDM (0-0 à domicile.

Le RFC Seraing continuera d'évoluer en D1A la saison prochain. "Un match tendu contre une belle équipe de Molenbeek qui est venue avec d'autres intentions. Un partage qui fait du bien, et cela récompense tout un groupe. Nous avons été forts et unis jusqu'au bout", a confié Yahya Nadrani à l'issue de la rencontre. "Nous conservons une deuxième fois le zéro en plus et c'est une bonne par rapport à ce que l'on pouvait entendre de notre défense en début de saison. L'année n'a pas été facile car jouer le maintien est loin d'être évident", explique le défenseur central.

En fin de contrat en juin prochain, le Sérésien ne sait pas de quoi sera fait son avenir lui qui est monté en puissance. "Il fallait confirmer ce que nous avions montrer en D1B la saison dernière et prouver que nous avions le niveau de la D1A. Mon avenir ? Je ne sais pas encore, trop d'émotions pour l'instant. Nous verrons bien. Franchir un palier ? Nous voulons tous cela. J'ai un agent qui gère cela, j'ai passé de belles années à Seraing. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve", a conclu Nadrani.