Jonathan Lardot aurait dû brandir deux cartons rouges lors du barrage retour Seraing - RWDM

Le Département d'arbitrage juge, selon les dires de Frank De Bleeckere, que deux cartes rouges auraient dû être brandies lors du match retour de barrage entre Seraing et le RWDM (0-0, 1-0 score cumulé) par Monsieur Jonathan Lardot.

Tant le tacle par derrière d'Opare sur Kylian Hazard que le coup volontaire de Nangis sur Mikautadze méritaient une exclusion directe plutôt qu'une carte jaune.

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/rwfPrkfgr6