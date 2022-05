Igor De Camargo : "Je suis partagé entre la tristesse du résultat et la fierté de finir ma carrière au plus haut niveau"

Il n'a pas pu marquer lors de son dernier match, mais Igor De Camargo peut se targuer d'avoir eu une belle carrière.

Un bouquet de fleurs et une acclamation de tout le stade avant le coup d’envoi, le Brésilien a également vu sa sortie être applaudie par le Pairay à sa sortie à la 65e. Près de 21 ans après son premier match (avec le KRC Genk), la carrière de l'attaquant est terminée.

Son seul regret sera de ne pas avoir ramené le RWDM au sein de l’élite, lui qui était revenu à Molenbeek pour boucler la boucle. "Nous espérions offrir beaucoup de bonheur à nos supporters avec un résultat positif, malheureusement ce n’est pas venu. D’un point de vue individuel, même si j’avais rêvé de ramener le RWDM en D1A, ce match ne gâche pas la carrière que je viens de finir. Je suis partagé entre la tristesse du résultat et la fierté de finir ma carrière au plus haut niveau", a confié le buteur en fin de rencontre. "Je suis sorti le plus vite possible car mon équipe devait marquer un but. L’émotion, ce fut au coup de sifflet final. J’ai eu un flash-back de cette carrière qui se terminait."

Toute sa famille avait fait le déplacement. "Mon papa et ma maman étaient dans la tribune, ma femme et mes enfants aussi. Que demander de plus ? Avec le Covid, mes parents n’ont pas pu venir me voir jouer pendant un long moment. Mais ils étaient là pour la dernière..."

Igor De Camargo retournera au Brésil une fois l’année scolaire terminée. Peut-être rejoindra-t-il Botafogo, club qui appartient désormais à un certain John Textor, le propriétaire du RWDM. "Il y a une petite possibilité, on doit s’asseoir et voir. Mais ce ne sera pas pour jouer. Aujourd’hui, c’était le dernier match de De Camargo", a-t-il conclu