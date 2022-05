Jean-Louis Garcia très fier de son équipe : "L'objectif a été atteint"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a remporté les barrages contre le RWDM (0-1 et 0-0) et assuré son maintien en D1A.

Mission réussie pour Jean-Louis Garcia arrivé cet hiver du côté du Pairay. "Je suis très heureux et très fier. Une très belle performance. Nous devions nous maintenir, l'objectif a été atteint", a confié l'entraîneur principal des Métallos. "Nous avons évidemment souffert à l'image de ces dix dernières minutes. Mais quand nous regardons ces deux rencontres de barrages, nous pouvons dire que nous méritons de passer. Nous devons retenir trois moments importants depuis le mois de janvier. La victoire contre le Beerschot à la maison qui a été un moment décisif pour assurer les barrages, ensuite l'exploit historique au Standard de Liège avant les barrages. Pour la première fois de la saison, nous enregistrons deux clean sheets de suite", a souligné le technicien français.

"Frapper sur tout ce qui bouge alors qu'il y avait des enfants sur le terrain, c'est inadmissible et immonde !"

Garcia avait répété que son équipe serait plus forte trois mois après son arrivée, il avait raison. "L'absence de Jallow après la CAN a été fort préjudiciable. Mais nous sommes parvenus à trouver une organisation avec un 3-5-2 de plus en plus offensif et des pistons très haut sur le terrain. Le travail a payé", a ajouté l'ancien coach de Nancy avant de parler des débordements qui ont eu lieu en fin de rencontre. "C'est lamentable, les mauvais côtés du sport. Gâcher une fête comme ça puis frapper sur tout ce qui bouge alors qu'il y avait des enfants sur le terrain, c'est inadmissible et immonde !"

Place aux congés pour les Métallos. "Nous nous retrouvons lundi tous ensemble autour d'un petit-déjeuner. La reprise est fixée au 9 juin. Cinq semaines de vacances bien méritées, mais les joueurs auront un programme individuel à suivre au bout de quinze jours", a expliqué Jean-Louis Garcia qui doit également préparer en coulisses la saison à venir. "Nous devons bientôt échanger avec les dirigeants de Metz que je remercie d'ailleurs pour la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard. Merci à Bernard Serin et Philippe Gaillot."