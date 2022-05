Le RFC Seraing réagit aux événements de samedi soir après le barrage contre le RWDM

Suite aux événements de ce samedi soir après le maintien du RFC Seraing, le club liégeois a réagi.

Suite aux incidents qui se sont déroulés ce samedi après le match entre Seraing et le RWDM, et lors desquels des supporters molenbeekois sont montés sur la pelouse pour s'en prendre à des supporters sérésiens, le RFC a réagi via un communiqué officiel.

Communiqué :

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle.

Des tribunes remplies, une ambiance festive, deux équipes qui se respectent et un enjeu sportif indécis.

Même si l’issue sportive de ce match-retour a été favorable pour notre club, nous ne pouvons que déplorer et fermement condamner les regrettables incidents qui ont gâché la fin de la rencontre.

Nous avons assisté à des scènes intolérables, particulièrement pour les enfants présents en nombre ce samedi au Pairay.

Nous assumerons nos responsabilités et mettrons tout en œuvre pour aider les autorités à identifier les fauteurs de troubles, que l’on ne peut qualifier de “supporters”, et pour collaborer avec la Pro League afin d’endiguer cette violence inacceptable.

Nous tenons à présenter nos excuses à toutes les personnes qui ont dû subir ces agissements dans notre stade et à remercier tous ceux qui ont agi pour limiter au mieux les dégâts.

Notre sport préféré, votre sport préféré, ne mérite pas d’être ainsi bafoué.

Enfin, nous voulons terminer ce communiqué en remerciant les amateurs de football qui ont encouragé nos Métallos et les ont aidé à atteindre l’objectif fixé.

Nous leur fixons rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures en D1A !

La direction du RFC Seraing