Mario Franchi soulagé : "Je suis un président très heureux"

Le RFC Seraing a assuré son maintien en D1A ce samedi soir après son partage lors du match aller des barrages contre le RWDM (0-0). Lors de la manche aller, les Métallos étaient allés s'imposer au stade Edmond Machtens (0-1).

Seraing continuera d'évoluer en D1A la saison prochaine. "Un grand soulagement. Je suis un président très heureux. C'était le match le plus important de la saison. Il fallait absolument parvenir à se maintenir, et je pense que c'est mérité au vu de la saison. Il y avait des équipes plus faibles que nous qui se sont sauvées à l'issue de la phase classique. Nous y sommes arrivés via les barrages, c'est magnifique !", a confié le président du RFC Seraing Mario Franchi à l'issue de la rencontre.

"Nous aurions aimé signer une victoire ce samedi. Nous avons un peu reculé à la fin, mais les joueurs ne pensaient qu'à une seule chose : ne pas prendre de but", a souligné l'homme fort des Métallos avant d'évoquer l'avenir du club. "Nous allons essayer de mettre en place une équipe plus compétitive. Bernard Serin (actionnaire majoritaire des Sérésiens et propritétaire du FC Metz, ndlr) était présent ce soir et nous devons nous revoir la semaine prochaine pour commencer à discuter de tout cela. Nous faisons la fête aujourd'hui ", a conclu un Mario Franchi aux anges.