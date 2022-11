Les Pays-Bas s'imposent face au Sénégal

C'était le premier choc de ce Mondial. Les deux favoris du groupe A se disputaient peut-être déjà la première place du groupe au lendemain de l'entrée en lice manquée du Qatar pays-hôte face à l'Equateur (0-2).

Aliou Cissé décidait d'aligner Cissé et Koulibaly au sein de la charnière centrale tandis que Sabaly et Diallo occupaient les couloirs défensifs. Le trident I.Gueye-N.Mendy-P.Gueye formait l'entrejeu sénégalais derrière l'attaque articulée autour de l'ex-Brugeois Diatta, Dia et Sarr. En face, le gardien d'Heerenveen Andries Noppert disputait aujourd'hui sa toute première sélection, à 28 ans. Il avait été appelé pour la première fois par Van Gaal en septembre dernier. Devant le trio De Ligt-Van Dijk-Aké, le milieu était composé de Berghuis et De Jong, avec Dumfries et Blind en pistons. Gakpo jouait en soutien de Bergwijn et de l'Anversois Janssen.

© photonews

Malgré la possession du ballon, les Néerlandais ne sont pas parvenus à mettre le Sénégal en difficulté en première période. Les troupes de Van Gaal obtenaient une superbe occasion peu après le quart d'heure de jeu. Bergwijn trouvait Berghuis dans la profondeur, qui taclait immédiatement pour trouver De Jong, seul au second poteau. Mais le joueur du Barça crochetait et perdait finalement le ballon (18e). Les Bataves dominaient ensuite le jeu, mais ils ne se procuraient pas suffisamment d'occasions dangereuses pour espérer beaucoup mieux. Les Lions de la Teranga étaient dans le coup et restaient menaçants. Le Sénégal et les Pays-Bas rentraient donc aux vestiaires sur un score nul plutôt logique.

© photonews

En seconde période, les Lions de la Teranga, toujours dans un faux-rythme, faisaient circuler le ballon sans paniquer tandis que les Pays-Bas ne semblaient plus au-dessus de leurs adversaires du jour. Sur un nouveau corner frappé par Gakpo, Van Dijk sautait plus haut que ses adversaires et plaçait une tête juste au-dessus de la transversale (53e). Peu après l'heure de jeu, le Sénégal se procurait une grosse opportunité. Servi dans la profondeur, Dia prenait sa chance en se retournant dans un angle fermé, mais son tir était repoussé par Noppert sur sa ligne (65e).

Alors que l'on se dirigeait vers un nul logique, Gakpo ouvrait le score d'une reprise de la tête sur un superbe service de De Jong (84e), 0-1. Le Sénégal réagissait via Gueye qui décochait une frappe lointaine croisée vers petit filet droit, mais Noppert se détendait pour écarter du bout de la main gauche (86e). Dans les arrêts de jeu, les Bataves doublaient la mise. Sur une contre-attaque, Depay prenait sa chance devant Koulibaly dans la surface. Mendy repoussait dans les pieds de Klaassen, qui concluait dans le but vide au second poteau (90e+9e), 0-2.

Sénégal : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly (c), Cissé, Diallo (Jakobs 62e) - Gueye, N. Mendy, Kouyate (Gueye 74e) - Diatta (Jackson 74e, Dia (Dieng 69e), Sarr

Pays-Bas : Noppert - De Ligt, Van Dijk (c), Aké - Dumfries, Berghuis (Koopmeiners 79e), De Jong, Blind - Gakpo (De Roon 90e+4) - Bergwijn (Klaasen 79e), Janssen (Depay 62e)

Arbitre : Wilton Pereira Sampaio

Avertissement : N. Mendy (90e+4), G. Gueye (90e+6) ; De Ligt (56e)

But : Gakpo (84e) et Klaasen (90e+9)