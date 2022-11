Aliou Cissé déçu : "Le score ne reflète pas la physionomie de la partie"

Malgré une belle partie, les Lions ont été défaits par les Oranje, 0-2.

Le Sénégal a bien failli créer la surprise pour son entrée en matière dans cette Coupe du Monde 2022. Jusqu'à moins d'un quart d'heure du terme, les hommes d'Aliou Cissé ont tenu la dragée haute aux Pays-Bas, avant de céder en fin de partie. Capables de contre-attaques fulgurantes, mais aussi d'actions posées et bien amenées, les Lions ont premièrement été surpris par un magnifique ballon de Frenkie De Jong en direction de Cody Gakpo, avant de devoir rendre les armes après le 0-2 de Davy Klaassen, survenu sur une belle percée offensive de Memphis Depay.

"Le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la partie. On s'est créé beaucoup d'occasions, mais on a manqué d'efficacité. L'objectif était d'être solide défensivement, avant d'exploiter les contre-attaques" analyse le sélectionneur sénégalais. Une tactique qui n'a finalement pas payé et qui devra être revue avant le match contre le pays hôte, ce vendredi.