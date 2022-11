Louis Van Gaal n'a jamais douté : "Je savais qu'on ne perdrait pas"

Les Pays-Bas ont très bien géré leur entrée dans la compétition, ce lundi.

Ce lundi, les Pays-Bas ont parfaitement négocié leur entrée en matière en s'imposant face au Sénégal, 0-2. Si la décision fut tardive pour les Oranje, le résultat final est idéal avec deux buts inscrits, une victoire et un clean-sheet. "Je n'avais pas l'impression que nous allions perdre. Je savais qu'on ne perdrait pas. Avec la montée de Memphis Depay, je m'attendais à ce qu'on marque encore. C'est un joueur qui a de grandes qualités pour percer une défense. Il a joué 30 minutes, il va de mieux en mieux. On verra s'il peut recevoir plus de temps de jeu lors du prochain match" commente Louis Van Gaal.

Premier buteur, le joueur vedette du PSV Cody Gakpo a été l'un des grands artisans de ce succès. "Il a montré qu'il pouvait également jouer comme attaquant. Il a été décisif. Sa vitesse a fait du mal à la défense de l'Iran. Il est aussi agile et habile" a salué l'entraîneur des Pays-Bas après la rencontre.