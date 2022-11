Domination totale de l'Espagne qui roule sur le Costa Rica

Dès la première minute de jeu, les hommes de Luis Enrique n'ont fait qu'une bouchée du Costa Rica.

Après la défaite de l'Allemagne face au Japon, l'Espagne pouvait prendre une grosse option sur la qualification en cas de victoire face au Costa Rica. Dès les premiers instants de la partie, les hommes de Luis Enrique contrôlent le cuir, font circuler le ballon, font courir des Costariciens qui ne dépasseront jamais les 17% de possession de balle. L'idée est claire : épuiser la défense adverse avant de piquer sur des ballons en profondeur. Et c'est exactement ce qui va se dérouler.

Dès la cinquième minute de jeu, Pedri - qui va nous offrir un festival jusqu'à sa sortie peu avant l'heure de jeu -, adresse un sublime ballon à Olmo, qui manque une reprise qui se devait d'être cadrée. Le ton est donné, et ce n'est que le début des hostilités. Quatre minutes plus tard, Pedri, encore lui, offre un très bon ballon à Asensio, qui place juste à côté. La domination de l'Espagne est intense, et va déjà se concrétiser. Encore et toujours Pedri à la baguette, combine avec un Dani Olmo qui lobe parfaitement Keylor Navas pour ouvrir le score (1-0, 11e).

Le Costa Rica n'y parvient vraiment pas. Les sorties de balle, aussi rares soient elles, ne sont pas dangereuses. L'Espagne contrôle, tranquillement, et fait mal quand il faut. Jordi Alba est joliment écarté sur le côté gauche et centre en direction d'Asensio, qui reprend magnifiquement le ballon pour doubler le score (2-0, 22e). Le Barça compte alors 85% de possession de balle et s'amuse sur la pelouse, à l'image de ce petit pont tenté par Jordi Alba (29e).

Les hommes de Luis Enrique veulent tuer le match rapidement et vont y parvenir. L'ancien Brugeois Oscar Duarte accroche Jordi Alba dans la surface. Ferran Torres, tranquillement, à contre-pied (3-0, 30e). En début de seconde période, la Roja plante rapidement le quatrième grâce à une belle combinaison entre Gavi et Ferran Torres, convertie par le Cityzen (4-0, 55e). La fin de rencontre se fera au petit trot. L'Espagne continue de contrôler, sort ses "vieux", fait monter au jeu les jeunes débutants, et attend tranquillement la fin de la rencontre.

Les jeunes et les remplaçants veulent montrer qu'ils peuvent avoir leur place et saisissent l'occasion. Balde part du milieu de terrain et lance Morata en profondeur. L'attaquant de l'Atlético se retourne avant de centrer vers Gavi à l'entrée de la surface, et qui reprend de l'extérieur du pied et trouve le fond des filets avec l'aide du poteau gauche du gardien (5-0, 75e). En toute fin de temps réglementaire, Williams Junior déborde sur le côté droit et centre. Navas repousse, mais le ballon revient sur Soler, qui fait 6 (6-0, 89e). Même dans les huit (!) minutes de temps additionnel, le Costa Rica va boire le calice jusqu'à la lie. Morata et Dani Olmo combinent, l'attaquant de l'Atlético de Madrid inscrit son 28e but avec la Roja. (7-0, 90+2e.)

Large victoire espagnole donc, qui prend l'avantage à la différence de buts devant le Japon. L'Allemagne est troisième et n'aura pas le droit à l'erreur face à une Espagne impressionnante. Le Costa Rica est dernier.