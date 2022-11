📷 La victoire de tous les records pour l'Espagne face au Costa Rica

Les Espagnols n'ont pas fait dans la dentelle pour leur entrée en lice.

7-0 : dur mais juste score compte tenu de la domination espagnole ce mercredi face à une très faible équipe du Costa Rica. Une entrée en lice rêvée pour la Roja qui a pu compter sur ses jeunes cadres pour mettre en confiance toute une sélection après le faux-pas de l'Allemagne face au Japon plus tôt dans la journée.

Ce qu'il faudra également retenir de l'Espagne face au Costa Rica, ce sont les nombreux records qui ont été signés. En effet, parmi ceux-ci on peut mettre en évidence : le troisième buteur le plus jeune de l'histoire d'un Mondial (Gavi, 18 ans et 110 jours), deuxième plus grand nombre de buts marqués par l'Espagne en une mi-temps (trois comme face au Brésil en 1934), plus grand nombre de passes réussies en une mi-temps (537 face au Costa Rica) et la plus grande victoire dans l'histoire de la Roja depuis le 6-1 face à la Bulgarie en 1998.

3 - Spain 🇪🇸 have scored three goals in the first half of a World Cup match for only the second time in their history, also doing so against Brazil 🇧🇷 in 1934. Steamroller. pic.twitter.com/Z8gIhdeiiU November 23, 2022

7 - Spain 🇪🇸 achieved their biggest win in World Cup history, surpassing the 6-1 win over Bulgaria in 1998, becoming the first team to score seven goals from just eight shots on target in a single game in the history of the tournament since 1966. Overwhelming pic.twitter.com/NVYzY2Bcdd — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2022