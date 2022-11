Face au Costa Rica, l'Espagne n'a (déjà) pas le droit à l'erreur

La Roja ouvre sa compétition face au Costa Rica, ce mercredi.

Ce mercredi, l'Espagne lancera sa Coupe du Monde face au Costa Rica (17h00). Dans ce groupe également composé de l'Allemagne et du Japon, la Roja n'a déjà pas le droit à l'erreur et est dans l'obligation de prendre les trois points pour ne pas se mettre dans les problèmes de manière plus prématurée que prévu.

Critiquées pour leur manque de solidité défensive, les troupes de Luis Enrique devront faire mentir leurs détracteurs pour ne pas voir le Costa Rica créer la surprise. Face au Brésil, en 2018, les Costaricains ont tenu bon jusqu'au temps additionnel de la seconde période. Cette nation, jamais facile à manœuvrer, aura à cœur de déjouer les pronostics et de prendre son envol dans ce groupe E.