📷 Quand l'Union reprend dans sa sélection...un joueur blessé jusqu'à la fin de la saison

En marge de cette rencontre de la plus haute importance, l'Union a annoncé son groupe de joueurs.

Alexander Blessin pourra compter sur ses forces vives. Aucune absence de taille n'est à déplorer. Sauf celle de Fedde Leysen. Le défenseur central est blessé à l'épaule depuis fin janvier contre Anderlecht. Il va se faire opérer. Ce qui signifie que sa saison est finie.

Certains supporters attentifs ont alors remarqué que Leysen était pourtant repris dans la sélection de ce jeudi. Une belle bévue, que l'Union a ensuite corrigé. Il y a quelques semaines, l'Union avait annoncé que Koki Machida était disponible contre Anderlecht alors que ce dernier était présent avec le Japon pour la Coupe d'Asie.

Some of you have rightly noted that Fedde Leysen is not selected for tomorrow’s game. ‚ĄĻÔłŹ https://t.co/GreUlIDzHw pic.twitter.com/dWnrfZt6bA