It's not coming home : l'Espagne sur le toit de l'Europe, l'Angleterre perd une nouvelle finale !

Dans un match à deux visages, où tout s'est passé en seconde période, l'Espagne a battu une Angleterre accrocheuse et organisée. Les Three Lions avaient pourtant égalisé, mais la Roja a fini par prendre l'ascendant.

It's not coming home : l'Angleterre, parvenue en finale contre vents et marées, semblait destinée à quelque chose de grand dans cet Euro 2024. Mais elle se sera finalement inclinée en finale contre ce qui aura très clairement été la meilleure équipe de la compétition : l'Espagne, sacrée 12 ans après son dernier titre.

La première période aura illustré parfaitement le cliché de "l'enjeu prenant le pas sur le jeu" : l'Espagne était en contrôle et en large possession du ballon (70-30 en faveur de la Roja), mais ne parvient pas à mettre en difficulté une Angleterre parfaitement en place.

Pas de vraie occasion à se mettre sous la dent pendant 45 minutes, à peine une demi-polémique quand Olmo s'écroule dans le rectangle sur un corner (35e). Alvaro Morata, trouvé dans le rectangle, sera repris in extremis par Guehi (43e), tandis que le premier arrêt du match sera à la 45e+1 pour Unai Simon devant Foden.

Williams et Yamal brillent enfin

La sortie sur blessure de Rodri à la pause semble ironiquement forcer l'Espagne à aller plus vite vers l'avant et à lâcher la bride. Très vite, elle trouve la faille : une sublime combinaison entre Carvajal et Lamine Yamal permet à Nico Williams de battre Pickford (47e).

© photonews

La Roja domine l'Angleterre sur le plan technique, mais Dani Olmo loupe le break (49e), tout comme Morata qui termine avec nonchalance (57e). Les Three Lions font le gros dos, Southgate réagit et sort un Kane apathique. Enfin, Jude Bellingham réussit un geste de classe, efface trois Espagnols d'une roulette et frappe à côté (64e).

La Roja sur le toit de l'Europe

L'Espagne semble rater le coche quand Yamal, isolé par Williams, frappe sur Simon (67e) ; sur un contre rondement mené quelques minutes plus tard, Cole Palmer, trouvé d'une déviation par Bellingham, fusille Unai Simon (73e, 1-1). Ca s'emballe, Yamal frappe encore sur Pickford (82e) qui laisse espérer les prolongations.

Mais l'Espagne pousse et finit par faire s'écrouler le château de cartes anglais, par le pied d'un remplaçant : Cucurella, un peu fautif sur le but anglais, se rattrape en combinant bien avec Mikel Oyarzabal, qu'il va chercher d'un centre au cordeau (87e, 2-1).

Il faudra un petit miracle pour éviter un enième retour d'entre les morts de la part de l'Angleterre : sur le dernier corner du match, Simon sort une tête de Rice, avant que Dani Olmo sauve un ballon sur la ligne (90e). L'Espagne est championne d'Europe, et elle le mérite amplement au vu de son tournoi. Pour l'Angleterre, c'est une seconde finale d'Euro perdue d'affilée...