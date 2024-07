Voici qui a été désigné meilleur joueur de l'Euro 2024, et c'est un Espagnol, bien sûr

Cet Euro 2024 n'a pas été riche en football chatoyant, mais une équipe aura séduit tout le monde : l'Espagne. Les arabesques du duo Nico Williams-Lamine Yamal, la vision du jeu de Fabian Ruiz et Dani Olmo, les meilleurs latéraux de la compétition (Carvajal-Cucurella), mais aussi l'incroyable performance de Rodri ont impressionné des poules à la finale.

Au moment de choisir un joueur de la compétition, il n'y avait donc pas vraiment d'autre option que d'élire un Espagnol. C'est donc Rodri (28 ans), le milieu de terrain de Manchester City, qui a été désigné comme le meilleur joueur de l'Euro 2024.

Un trophée que le n°16 de la Roja a brandi malgré une finale qui s'est terminée bien plus tôt que prévu pour lui, puisqu'il est sorti à la mi-temps, blessé. Jusque là, Rodri était encore brillant, même si c'est en seconde période que la Roja a pris l'ascendant sur l'Angleterre (2-1).

Un titre bien mérité dans le Mancunien a régné en maître sur l'entrejeu lors de tous les matchs de son équipe. Le jeune prodige Lamine Yamal, auteur notamment d'un but splendide en demi-finale contre la France, a quant à lui été élu Meilleur jeune du tournoi.

Rodri is the Euro 2024 Player of the Tournament 🌟 pic.twitter.com/rqFYqrfMSp