L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-1 à Galatasaray. Une opération en or dans la course au top 24.

Les joueurs ont beau avoir désormais l'habitude, le contraste entre la quiétude du weekend au Parc Duden et les plus chaudes ambiances européennes découvertes la semaine a encore frappé. Trois jours après avoir battu le Cercle de Bruges, l'Union se déplaçait dans l'enfer de Galatasaray.

Pour cette nouvelle rencontre de prestige, David Hubert a choisi d'aligner le duo Promise David - Raul Florucz devant, laissant Kevin Rodriguez sur le banc. On note aussi le retour dans le onze d'Anouar Ait El Hadj et Ross Sykes au détriment de Rob Schoofs et Fedde Leysen (encore insuffisamment remis de sa blessure à la cheville).

L'Union à la hauteur de l'événement

Comme l'on pouvait s'y attendre, les 55 000 supporters turcs ont fait du bruit, beaucoup de bruit. Mais en première mi-temps, ils ont plus eu l'occasion de siffler les séquences de l'Union que de s'emballer sur les occasions de leur équipe. Comme lors des derniers matchs sur la scène européenne, l'Union a montré un visage séduisant, avec des combinaisons intéressantes entre Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj et Raul Florucz.

Malgré une certaine précipitation dans le dernier geste, c'est bien face au but du Gala que les situations les plus prometteuses s'orchestraient, sans que cela ne débouche sur de réelles occasions franches. Peu avant la demi-heure, Promise David a hérité d'une belle possibilité à la suite d'un corner remisé par Florucz, mais a placé sa tête à côté. Anouar Ait El Hadj a également cru forcer un penalty sur une charge dans son dos, mais l'arbitre n'a pas bronché.

L'Union n'était pas à l'abri pour autant. Gabriel Sara s'est chargé personnellement de le rappeler avec une frappe de l'extérieur du rectangle renvoyé par le poteau. La réplique bruxelloise est survenue sur corner : un poteau partout avec la reprise de la tête de Ross Sykes sur la latte mais 0-0 au repos.

Pas de changement au repos, mais une équipe de Galatasaray un peu plus haute sur le terrain. Sauf que sans vitesse dans le jeu, la défense de l'Union n'a eu aucun mal à tenir le rythme. Les Saint-Gillois ont même fait descendre l'ambiance d'un cran en ouvrant le score ! Isolé par Florucz dans le rectangle, Adem Zorgane a magnifiquement joué le coup en cédant en retrait pour Promise David (58e, 0-1).

Avec la roublardise qui est la sienne, l'Union a parfaitement géré les minutes qui ont suivi. Les joueurs du Galatasaray ont laissé éclater toute leur nervosité. La première occasion ne survient qu'un quart d'heure plus tard...pour l'Union, avec un tir dans un angle fermé de Kevin Rodriguez et une reprise hors-cadre de Rob Schoofs sur le ballon renvoyé par le gardien.

De quoi réveiller le Gala, qui a refait surface dans le dernier quart d'heure, avec une tête de Gabriel Sara détournée par Kjell Scherpen. Sur le corner qui a suivi, le gardien néerlandais était tout heureux de voir Davinson Sanchez cannonner en tribune un ballon qui lui était arrivé au petit rectangle.

Contrairement aux derniers matchs, l'Union a fini son match sans regret. Malgré les derniers assauts adverses, les hommes de David Hubert ont conservé leur avantage jusqu'au bout, aidés par l'exclusion d'Arda Ünyay dans les dernières minutes. 0-1, score final : les Saint-Gillois signent une victoire retentissante à Istanbul, la deuxième de cette campagne.

Le compteur affiche désormais six points, de quoi remonter à la 18e place avant les autres matchs de la semaine. Mais avant de regarder leurs adversaires directs au classement, l'Union peut savourer : Galatasaray restait sur trois victoires de rang dans cette campagne, y compris contre Liverpool, et 33 matchs à domicile sans défaite.