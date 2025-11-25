"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Commentaire
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

L'Union Saint-Gilloise s'est relancée en Ligue des champions. Ce 0-1 décroché en déplacement pourrait peser dans le classement.

L’Union Saint-Gilloise a signé une très belle performance à l’extérieur en Ligue des champions face à Galatasaray. Dans une ambiance intense, l’équipe est restée calme et a joué avec beaucoup de maîtrise.

"Battre n'importe qui"

Après la rencontre, Raul Florucz était satisfait de ce que le groupe avait montré. "Aujourd’hui, nous avons joué au football et profité de l’ambiance. Nous avons tous respecté le plan de jeu, et c’est ce qui explique ce résultat", a-t-il expliqué. Pour lui, l’Union peut viser haut : "La confiance est présente à chaque match. Si nous restons fidèles au plan et que chacun joue bien, je pense que nous pouvons battre n’importe qui."

L’attaquant en a profité pour mettre en avant son coéquipier Promise David, auteur du but de la soirée. Avec humour, il a ajouté : "On fait le boulot, il reste devant et il récolte tous les lauriers."

David a ensuite pris la parole pour parler de cette campagne européenne. Il préfère rester prudent. "C’est notre première participation à la Ligue des Champions, alors nous devons aborder chaque match l’un après l’autre. Nous voulons faire le meilleur parcours possible et, espérons-le, atteindre les huitièmes de finale. Il nous en reste encore trois."

Lire aussi… L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancéeCette victoire à l’extérieur pourrait devenir un moment clé de leur parcours européen. On pourrait parler d'un effet David Hubert...

Galatasaray
Union SG
Raul Florucz

