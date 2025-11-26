"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

Adem Zorgane a réalisé une solide prestation dans la victoire de Galatasaray contre l'Union Saint-Gilloise (0-1). Passeur décisif, il a permis à l'Union de prendre trois points très importants.

Il sait ce qui a fait la différence ce mardi soir : "On savait que ça allait être difficile, surtout avec l’atmosphère. On savait que ça allait siffler tout le match et que les supporters allaient tout donner pour leur équipe. Mais voilà, on était bien concentré. On n’a pas fait d’erreur aujourd’hui. Et c’est ça qui a fait la différence par rapport au match précédent."

"On a une équipe qui manque d’expérience. Mais je pense qu’avec les quatre matchs qu’on a joués en Champions League, on a pris beaucoup d’expérience et on a appris de nos erreurs," poursuit-il au micro de la RTBF.

Un succès qui a été savouré comme il se doit : "C’était la fête, vraiment la fête. Il y avait le speech du coach et puis mon speech comme j’ai été élu homme du match. Après ça, on a mis la musique et on a dansé."

La plus belle victoire ?

Une victoire encore plus belle que la première face au PSV ? "Elle est plus belle que celle du PSV. Au PSV, c’était la première en Champions League. Il y a cette atmosphère ici. Et puis cela faisait 33 matchs que Galatasaray n’avait plus perdu à domicile."

Zorgane veut également saluer ses coéquipiers : "Ok, je suis l'homme du match, mais ce n'est pas juste moi, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à tous mes coéquipiers. J'ai été élu homme du match, je pense, parce que j'ai fait la passe décisive. Je félicite tout le monde et je remercie tout le monde."