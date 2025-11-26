"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

Le président de l'Union Saint-Gilloise, Alex Muzio, était aux anges après la victoire des Bruxellois en Turquie face à Galatasaray (0-1). L'Anglais est extrêmement fier de son équipe.

Les Unionistes ont été chercher un magnifique succès lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions ce mardi. Promise David a planté le but de la victoire à la 57e minute de jeu sur une passe décisive d'Adem Zorgane.

La joie d'Alex Muzio

Alex Muzio a exprimé sa joie au micro de VTM : "Je ne pourrais être plus fier. Nous avons vraiment bien joué. Nous avons fait preuve de maturité, surtout sans le ballon. Nous avons maintenu une énergie constante tout au long du match."

Le stress est monté pour le président, qui avait peur que les Turcs égalisent en fin de match : "J’ai terminé ma séance d’entraînement. Mon rythme cardiaque est monté à 200, mais ça va mieux maintenant. C’était intense."

"On s’est beaucoup investis, on a travaillé dur. Au football, tout peut basculer en une seconde. J’avais confiance en mes joueurs, mais sur un long ballon en fin de match, tout peut arriver…," poursuit-il.

Je n’ai jamais vécu cela auparavant

Les Bruxellois ont été sifflés toute la rencontre. Une ambiance qui impressionne le président : "Des conditions très difficiles. Je n'ai jamais vécu cela auparavant. C'était différent contre les Rangers en Ligue des champions. Il y avait plus de colère, de haine."

"Mais ici… Ça doit être vraiment difficile pour un joueur de recevoir le ballon et de savoir immédiatement qu’il va être sifflé. Dès que le ballon est loin, les sifflets cessent. On est presque tenté de donner le ballon. (rires) Mais non, nous sommes restés calmes," conclut-il.