L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'Union SG s'est imposé 0-1 à Istanbul, mais ce succès n'est pas venu sans controverse : le buteur Promise David a échappé à un deuxième carton jaune juste avant son but, ce qui a provoqué la colère de Galatasaray.

L’Union SG a créé la surprise mardi soir sur la pelouse de Galatasaray en s’imposant 0-1 à Istanbul. Un seul but de Promise David a suffi pour assurer la victoire.

L’attaquant canadien a inscrit l’unique but de la rencontre à la 57e minute, avant d’être remplacé une minute plus tard par l’entraîneur David Hubert. Mais aurait-il seulement dû encore être sur le terrain ?

Promise David échappe au rouge

David, déjà averti, est passé tout près d’un second carton jaune juste avant son but. Sur une balle en profondeur qu’il ne pouvait plus atteindre, il a marché sur le pied du gardien Ugurcan Çakir. L’arbitre l’a épargné et ne lui a pas infligé de deuxième avertissement.

51’ Promise David who was already booked stepped straight on the GK. And escaped a second yellow.



58’ Promise David scored a goal



59’ He was called off.



Galatasaray got robbed tonight thanks to Jose Maria Sanchez. #GSvUSG pic.twitter.com/b4WWZ7hnda — Breezeway (@Breezyway7) November 25, 2025

Lire aussi… "C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray›Le joueur de Galatasaray Arda Ünyay a, lui, reçu un deuxième carton jaune peu avant la fin du match pour une action similaire. L’entraîneur turc Okan Buruk n’a donc pas mâché ses mots à l’égard de l’arbitre.

"Il aurait dû donner un deuxième carton jaune à Promise David pour sa faute sur le gardien. Ils auraient alors fini à dix. En plus, ce joueur a ensuite marqué le but", a-t-il déclaré selon le Nieuwsblad.