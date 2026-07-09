Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

Genk a bouclé son deuxième match de préparation estivale sur une victoire. Face au promu, le SK Beveren, les Limbourgeois se sont imposés 2-1, mais l’absence de Nicky Hayen et la présence de Noah Adedeji-Sternberg ont au moins autant attiré l’attention.

Pour cette rencontre amicale disputée à huis clos, sur le terrain B de Genk juste à côté de la Cegeka Arena, c'est Johan Van Rumst, l'ancien adjoint de Nicky Hayen, qui officiait en guise d'entraîneur principal intérimaire.

Contrairement au large succès initial contre l'Eendracht Termien (1-5), Genk a cette fois rencontré davantage d’opposition. Les Limbourgeois ont certes eu la plus grande part de possession du ballon et ont tenté de faire le jeu, mais Beveren a longtemps résisté. Bryan Heynen, Jarne Steuckers, Ken Nkuba et Ayumu Yokoyama ont surtout apporté le danger.

Genk a finalement dû attendre les quelques minutes juste avant la pause pour convertir sa domination en but. Yokoyama a lancé une action depuis la gauche et, après des premières tentatives encore contrées, Robin Mirisola a pu conclure sur le rebond pour donner l'avantage au Racing.

Genk bat Beveren avec Johan Van Rumst et... Noah Adedeji-Sternberg dans le groupe

Comme souvent en préparation, l’équipe a été presque entièrement remaniée pour la seconde période. Cette nouvelle composition n’a pas mis longtemps à marquer. Christian Akpan, qui vient tout juste de prolonger son contrat, a percé sur le flanc droit et a remis en retrait pour Myung-jun Kim, qui a inscrit le 2-0 d’un angle fermé.

Beveren a ensuite eu l’occasion de relancer le suspense. Après une faute de Zion Henry dans le rectangle, l’arbitre a désigné le point de penalty, mais le gardien Lawal a choisi le bon côté et a empêché le but de l’espoir. Genk a ensuite cherché le troisième but, via Adedeji-Sternberg qui avait encore trouvé le chemin des filets, mais sa réalisation a été annulée pour hors-jeu. En fin de match, Beveren est finalement revenu à 2-1 via Dahrein.





Oui, Adedeji-Sternberg, vous avez bien lu. Le jeune ailier, qui avait conclu un accord personnel avec le Club de Bruges dans le dos de Genk, avait été écarté du groupe, avant d'y être réintégré. Rien ne dit, cela dit, que la situation se règle sans heurts. Il s'agit du deuxième sujet chaud du moment à Genk, après, évidemment, celui de Nicky Hayen, qui s'en va à Burnley et qui va devoir être rapidement remplacé.