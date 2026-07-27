"Ils m'ont détruit" : Will Still marqué à jamais par l'un de ses premiers reportages en Belgique

Will Still a été très tôt exposé sous la lumière des projecteurs. Le premier focus médiatique sur son cas l'a profondément marqué. Il en reparle aujourd'hui avec le sourire mais n'oubliera jamais ce reportage de Sporza.

En Belgique, Will Still a commencé à se faire un nom, lorsqu'il a assuré la succession d'Hernan Losada lors de la folle saison du Beerschot. Il avait ensuite intégré le staff de Reims, puis celui de Luka Elsner au Standard. Mais avant cette aventure au Kiel, Still avait été l'analyste vidéo de Yannick Ferrera à Saint-Trond, puis au Standard. Il a ensuite rejoint le staff du Lierse.

Adjoint de Fred Vanderbiest au début de la saison 2017/2018, le Brabançon a pris le relais dès le mois d'octobre, coachant ses huit premiers matchs en D1B. Il n'avait alors que 24 ans. "On me dit que Sporza allait venir me filmer une journée. J'avais dû retourner chez ma mère car je ne pouvais plus payer mon loyer. Et ils débarquent chez elle", se souvient-il dans L'Equipe.

Une expérience marquante

Sporza le suit au club durant le week-end : "On était relégables, dans la causerie d'avant-match, pour piquer les joueurs, j'utilise des 'F*ck', 'M*rde', des mots utilisés dans tous les vestiaires. Ces plots, ils ne montrent de la causerie que le discours"

"On bat 3-2 le Cercle de Bruges. À la télé, le « Moment du week-end », c'est sur moi. Ils m'ont détruit : "Ce jeune homme ne comprend pas la valeur de ses paroles”, “il n'a pas été bien éduqué”, “son cinéma va durer deux minutes” ", poursuit Still.



Il ne s'attendait pas à être montré de la sorte. Depuis, Will Still veille à être lui-même : "Je suis assis sur le canapé, ma mère à ma droite. Il y a un blanc terrible. ''Ça va maman ?'' Elle me regarde : ''Je vais dormir... Fais juste attention". Je n'ai jamais oublié cette journée. C'est pour ça que je préfère être transparent. Je ne veux pas jouer à un jeu".