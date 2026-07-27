Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

Peu utilisé depuis son arrivée à l'Union Saint-Gilloise, Mamadou Thierno Barry pourrait rebondir en Arabie saoudite cet été. Son dossier avance dans le bon sens.

Mamadou Barry pourrait être l'un des prochains joueurs à quitter l'Union Saint-Gilloise cet été. Le défenseur de 21 ans intéresse Al Shabab, qui a entamé des discussions avec le club bruxellois en vue d'un transfert définitif selon les informations de la Dernière Heure. Le Sénégalais est ouvert à un nouveau défi après une saison et demie compliquée.

Pas repris avec le groupe aux Pays-Bas

Barry ne faisait pas partie du groupe retenu par David Hubert pour le stage de préparation organisé aux Pays-Bas. Un signal clair sur la place qu'il occupe dans la hiérarchie du coach.

2,55 millions pour quatre matchs...

L'Union avait déboursé 2,55 millions d'euros pour attirer Barry en provenance de Tromsø durant l'hiver 2025. Dix-huit mois plus tard, le pari n'a pas porté ses fruits. Le Sénégalais n'a participé qu'à quatre matchs officiels et cumule seulement 247 minutes sous le maillot unioniste.

Sous contrat jusqu'en juin 2029, le défenseur a vu sa valeur marchande chuter depuis son arrivée à l'Union. Il est désormais estimé à 1,2 million d'euros par le site Transfermarkt. Si les discussions avec Al Shabab aboutissent, Barry rejoindra le championnat saoudien, où Yannick Carrasco évolue depuis trois saisons. Pour le moment, on ne connaît ni le montant du transfert ni la durée de son futur contrat.

Plus de dépenses que de ventes

Lire aussi… Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union›

Christian Burgess, autre habitué de l'axe, avait quitté le club pour rejoindre La Gantoise. Le transfert de Barry constituerait la première vente réalisée par l'Union Saint-Gilloise durant ce mercato estival. Jusqu'à présent, le club bruxellois s'est montré actif dans le sens des arrivées, avec 13,2 millions d'euros investis. Le plus gros achat est le milieu de terrain tchèque Ondřej Kričfaluši, 22 ans, recruté au Baník Ostrava pour 5 millions d'euros.