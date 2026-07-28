Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège

Anderlecht serait toujours intéressé par Tawfik Bentayeb, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Le club bruxellois aurait rouvert le dossier.

Les Mauves pourraient profiter de la vente de Luis Vazquez, qui semble se diriger vers Birmingham, en Angleterre, pour accélérer les négociations avec l'Union Touarga.

Le buteur marocain avait récemment été cité du côté du Standard de Liège, mais il s'agissait d'une fausse piste. Alors qu'un accord avec le joueur avait été annoncé par Sacha Tavolieri, il avait reconnu avoir été induit en erreur : "Pour votre information, j'ai momentanément pris le soin de supprimer le post concernant Tawfik Bentayeb pour une raison simple : j'ai reçu un coup de fil de son frère qui m'explique que des personnes se prétendant l'agent du joueur parlent au nom du Marocain dans les clubs en se faisant passer pour leurs représentants."

Tawfik Bentayeb ne rejoindra pas le Standard de Liège

Le Standard de Liège aurait cependant bien tenté une nouvelle approche, mais sans succès, le joueur voulant jouer dans une équipe disputant la Coupe d'Europe. La piste d'un éventuel transfert vers le club liégeois est donc visiblement clairement écartée, le joueur n'étant pas intéressé.

Du côté d'Anderlecht, une première offre de trois millions d'euros a été discutée entre les deux clubs. Elle devrait cependant être réévaluée sous peu. Le joueur marocain est actuellement estimé à huit millions d'euros, selon Transfermarkt.

Lors du dernier exercice, Tawfik Bentayeb a évolué en prêt sous les couleurs de Troyes et a remporté le championnat. Avec la formation de Ligue 2, il a pris part à 31 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 20 buts ainsi que délivré trois passes décisives. Il sort ainsi d'une saison pleine, ce qui attire évidemment les convoitises de nombreux clubs.





C'est un dossier qu'il faudra attentivement suivre dans les prochains jours/semaines. Tawfik Bentayeb pourrait évidemment être une recrue intéressante pour les Mauves, mais reste à voir s'ils pourront s'aligner sur l'indemnité demandée par la formation marocaine de l'Union Touarga.