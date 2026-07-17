Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?
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Tawfik Bentayeb se rapproche bel et bien du Standard. Les Rouches ont trouvé un accord personnel avec le joueur et progressent dans les négociations avec l'Union Touarga.

Nicolas Baccus

Aucun accord entre le Standard et Tawfik Bentayeb ?

Il n’y aurait finalement aucun accord contractuel entre le Standard de Liège et Tawfik Bentayeb. Sacha Tavolieri, qui avait annoncé l’information, a reconnu avoir été induit en erreur par de faux représentants se présentant comme les agents du joueur.

Pour votre information, j'ai momentanément pris le soin de supprimer le post concernant Tawfik Bentayeb pour une raison simple : j'ai reçu un coup de fil de son frère qui m'explique que des personnes se prétendant l'agent du joueur parle au nom du Marocain dans les clubs en se faisant passer pour leurs représentants. Il s'agit donc d'un dossier où même les clubs concernés et intéressés pourraient ne pas parler aux personnes adéquates. J'avoue que c'est la première fois que cela m'arrive mais je me devais d'être transparent avec vous sur la raison qui explique la suppression du tweet de Bentayeb. Lorsque j'aurais fais toute la lumière sur cette histoire, je recommencerais à parler du buteur.

Tawfik Bentayeb se rapproche bel et bien du Standard. Les Rouches ont trouvé un accord personnel avec le joueur et progressent dans les négociations avec l'Union Touarga.

Hier, nous vous parlions de l'intérêt de l'Union Saint-Gilloise et du Standard pour Tawfik Bentayeb, un attaquant marocain auteur de 20 buts en 31 matchs pour Troyes la saison dernière. Prêté en Ligue 2 par l'Union Touarga, le joueur fait inévitablement parler de lui.

L'Union Saint-Gilloise dispose de plus de moyens que le Standard, mais les Rouches pourraient lui garantir plus de temps de jeu. C'est l'une des raisons qui expliquent que l'international marocain (un but lors de sa seule apparition en sélection) privilégie un transfert en bords de Meuse.

Le Standard progresse

L'opération avance bien. Selon Sacha Tavolieri, le Standard est parvenu à un accord personnel avec Bentayeb pour un contrat de trois ans, avec une saison supplémentaire en option. Vincent Euvrard aurait parlé au Marocain ce matin pour le conforter dans son choix.


Les négociations entre clubs seraient quant à elles à un stade avancé pour un transfert définitif à hauteur de trois millions d'euros, auxquels viendraient s'ajouter 500 000 euros de bonus et un pourcentage à la revente. Marc Wilmots réaliserait là le plus gros transfert entrant de son mandat de directeur sportif du Standard. Une stratégie qui n'est pas sans risque mais qui pourrait rapporter gros.

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