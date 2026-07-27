Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez

Scott Crabbé, journaliste football
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Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez
Photo: © photonews
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L'horizon de Luis Vazquez semble toujours aussi bouché à Anderlecht. L'attaquant argentin voudrait retourner à Getafe, mais Birmingham semble plus à même de déposer le montant voulu par le Sporting. De quoi le rapprocher un peu plus d'un transfert en Championship.

Il y a un an, à pareille époque, Luis Vazquez sortait d'une bonne préparation, lui donnant confiance en sa capacité à enfin s'imposer comme l'attaquant numéro un à Anderlecht. Mais l'Argentin a une nouvelle fois déçu. Malgré le départ de Kasper Dolberg à l'Ajax, il a à nouveau reculé dans la hiérarchie, cette fois en faveur de Mihajlo Cvetković.

Au mercato hivernal, Luis Vazquez a ainsi été prêté en Liga, du côté de Getafe. Plus à l'aise en Espagne, l'ancien de Boca Juniors a retrouvé ses sensations. Outre ses trois buts inscrits, sa générosité dans l'effort a suscité plus d'enthousiasme qu'au Lotto Park.

Cet été, c'est pourtant bien avec Anderlecht qu'il a repris la préparation. Mais comme l'indiquent ses 90 minutes sur le banc contre Hammarby, le joueur n'est sans doute là qu'en transit. Getafe essaie depuis plusieurs semaines de faire baisser son prix, mais les négociations patinent.

Birmingham plutôt que la Liga pour aider Luis Vazquez à se relancer ?

Si le joueur veut revenir à Getafe et aurait même donné sa parole au club espagnol, c'est une autre destination qui semble désormais se profiler désormais. Déjà envisagée ces dernières heures, la piste menant à Birmingham a pris de l'ampleur. Le journaliste César Luis Merlo avance qu'Anderlecht est désormais en discussions très avancées avec le club de Championship.

C'est qu'avec les 4,50 millions d'euros déboursés pour l'attirer en provenance de Boca Juniors il y a maintenant trois ans, le Sporting ne peut pas se permettre de brader son joueur, quitte à l'envoyer vers une destination qui n'était pas son premier choix. D'autant plus que Boca Juniors prélèvera 15% de l'indemnité du futur transfert, qui devrait s'élever à 3,50 millions. Les Mauves laisseront donc à Vazquez un souvenir amer jusqu'au bout.

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