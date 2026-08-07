C'est signé : un Diable à Getafe pour tenter de se relancer aux yeux de Mark van Bommel



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Deviens fan de Getafe! 4 L'Olympique Lyonnais est devenu une colonie belge cet été avec les arrivées de Julien Duranville et Loïs Openda. Mais l'un de nos quatre compatriotes lyonnais quitte les Gones. Orel Mangala est prêté à Getafe.



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