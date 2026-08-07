C'est signé : un Diable à Getafe pour tenter de se relancer aux yeux de Mark van Bommel
Photo: © photonews
L'Olympique Lyonnais est devenu une colonie belge cet été avec les arrivées de Julien Duranville et Loïs Openda. Mais l'un de nos quatre compatriotes lyonnais quitte les Gones. Orel Mangala est prêté à Getafe.
Officiel pour Orel Mangala à Getafe
Comme annoncé ces dernières heures, Orel Mangala ne passera pas la saison à Lyon. L'ancien Diable Rouge (23 apparitions en sélection) est prêté à Getafe, une équipe de Liga qui s'est fait une réputation en Liga suite à son jeu assez...musclé. Mangala y renforcera l'entrejeu. Il s'agit de son deuxième séjour en prêt en provenance de Lyon, qui l'avait déjà prêté à Everton il y a deux saisons (après l'avoir acheté suite à son prêt en provenance de Nottingham Forest). L'ancien espoir Anderlecht va donc décourvir la Liga après avoir déjà évolué en Bundesliga, en Premier League et en Ligue 1.
L'Olympique Lyonnais est devenu une colonie belge cet été avec les arrivées de Julien Duranville et Loïs Openda. Mais l'un de nos quatre compatriotes lyonnais va quitter les Gones. Orel Mangala va être prêté.
Orel Mangala (28 ans) était celui des 4 Diables Rouges de l'Olympique Lyonnais qui avait le moins de perspectives de temps de jeu cette saison. Prêté à Everton en 2024-2025, Mangala s'est occasionné une rupture des ligaments croisés qui l'avait non seulement privé de la seconde partie de saison en Angleterre dès février, mais aussi tenu éloigné des terrains la majeure partie de la saison passée.
Sous contrat à Lyon jusqu'en 2028, Orel Mangala cherchait une solution cet été, et semble l'avoir trouvée. En effet, selon les informations du quotidien français L'Equipe, le Belge devrait être prêté cette saison à Getafe, sans option d'achat.
Orel Mangala prêté à Getafe
Mangala était déjà à Madrid ce jeudi pour passer sa visite médicale. Getafe devrait prendre en charge plus de la moitié de son salaire, précise L'Equipe. Un salaire très élevé, que le média français décrit comme "proche de celui du capitaine Corentin Tolisso" : Orel Mangala peut pour cela remercier un certain John Textor, dont la gestion de l'OL a laissé des traces.
La valeur marchande de Mangala est estimée aujourd'hui à 9 millions d'euros, mais le Belge avait coûté 23 millions d'euros à l'OL à l'époque en provenance de Nottingham Forest. Le fait que le club rhodanien n'inclue pas d'option d'achat dans son prêt à Getafe est donc assez logique.
En l'état actuel des choses et alors qu'il revient à peine d'une grave blessure, Lyon aurait en effet probablement dû s'en tenir à sa valeur sur le marché - et donc perdre beaucoup d'argent dans l'affaire. Si Mangala réalise une belle saison en Espagne, il pourrait revenir à l'OL l'été prochain avec une valeur marchande bien plus élevée, et être vendu pour plus d'argent que ce que l'option d'achat aurait rapporté.
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