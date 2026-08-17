Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a pu pousser un ouf de soulagement samedi soir après la victoire 3-2 du Racing Genk face à Westerlo. Menés rapidement 0-2, les Limbourgeois ont renversé la situation pour décrocher leur première victoire de la saison. Pour le capitaine, c’est surtout la manière qui compte.

Après la défaite contre Zulte Waregem, la résistance mentale de Genk a beaucoup fait parler. Bryan Heynen estime que son équipe a en tout cas apporté une réponse claire face à Westerlo.

Heynen répond aux critiques

"Chaque victoire à trois points est importante. Surtout à domicile, nous voulons toujours garder les points ici. Après la semaine dernière, il était important de gagner cette fois", a déclaré le capitaine du club limbourgeois.

Le milieu de terrain a également été interrogé sur les critiques dont Genk a fait l’objet ces derniers jours. "On a beaucoup parlé de mentalité et de résistance. Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes et je pense que nous avons montré aujourd’hui que cette résistance mentale est bien présente."

Bryan Heynen estime que les observateurs extérieurs tirent parfois des conclusions trop rapidement. "Je trouve que les gens parlent parfois un peu trop facilement. Mais bon, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Je ne suis pas quelqu’un qui lit constamment tout ce qui s’écrit."

Encore à la recherche du bon équilibre

Le capitaine du Racing reconnaît toutefois que Genk n’évolue pas encore à son meilleur niveau. Selon lui, quelques différences sont apparues par rapport à la saison dernière, mais l’équipe travaille encore pour intégrer pleinement les nouvelles consignes.



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"Nous essayons peut-être de jouer de manière un peu plus directe et de chercher davantage la profondeur, explique Bryan Heynen. Pour le reste, nous sommes encore en phase d’apprentissage. Nous avons commencé un peu plus tard (suite au départ précipité de Nicky Hayen en début de préparation, ndlr) et nous essayons maintenant d’intégrer progressivement les principes de l’entraîneur", a-t-il poursuivi.

Bryan Heynen trouve logique que tout ne soit pas encore parfait. Le Racing Genk veut à nouveau jouer les premiers rôles, mais son niveau doit encore progresser. "Il est de toute façon clair que nous pouvons encore faire mieux. Nous le savons nous-mêmes. C’est à nous de continuer à travailler dur et de faire en sorte de devenir aussi bons que possible."