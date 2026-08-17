Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Michy Batshuayi entre dans la dernière année de son contrat à Francfort. Mais il ne devrait pas s'y éterniser. Un plantureux contrat l'attend d'ailleurs en Arabie saoudite. Le Diable Rouge devrait finalement y rejoindre un promu, aux côtés de vieilles connaissances du football européen.

134 minutes en Bundesliga, 27 en Ligue des Champions, 11 en Coupe : voilà de quoi a dû se contenter Michy Batshuayi à Francfort la saison dernière. Le Bruxellois a beau s'être fait une spécialité de jouer les supersubs, il a d'ailleurs tout de même marqué un but, son temps est plus que problématique.

Michy Batshuayi va quitter l'Europe pour l'exotisme de l'Arabie saoudite

Francfort l'avait acheté au rabais (trois millions en février 2025) et s'apprête à le revendre à un an de la fin de son contrat, pour ne pas le laisser filer gratuitement l'été prochain. Après son retour en Allemagne consécutif à son aventure dans trois des plus grands clubs turcs (Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas), plusieurs destinations ont été envisagées.

Depuis quelques jours, c'est bien l'Arabie saoudite qui est citée avec le plus d'insistance. Un temps envoyé à Al-Shabab, Michy devrait finalement rejoindre un nouveau venu de la Saudi Pro League.

L'une des futures figures de proue d'Abha

Le média local Thmanyah, Batsman va signer à Abha : le promu aurait finalisé le transfert du Diable Rouge. Ce dernier devrait pour coéquipiers des joueurs comme Nabil Fekir ou Abdou Diallo, qu'on a connu du côté de Zulte Waregem, puis à Dortmund. Mais d'autres transferts devraient suivre pour renforcer le noyau.

A l'heure actuelle, l'effectif est valorisé à hauteur de 15,67 millions par Transfermarkt, moins que de clubs belges comme la RAAL, Courtrai ou Zulte Waregem. Lors de son entrée en lice dans le championnat saoudien jeudi soir, l'équipe a été battue 1-2 par Al-Hazem.





De son côté, Michy Batshuayi s'apprête à découvrir un septième championnat différent après ses passages en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Turquie.