🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

Alors qu'il a signé pour une saison au Fenerbahçe avec une autre en option, Romelu Lukaku débutait mardi soir sous ses nouvelles couleurs. Et une phrase de sa déclaration d'après-match risque de faire tiquer les supporters d'Anderlecht.

Il n’a fallu que quelques minutes à Romelu Lukaku pour qu'il comprenne ce que représente Fenerbahçe dans le football turc. Arrivé à Istanbul depuis quelques jours à peine, l’attaquant des Diables rouges est déjà une véritable attraction. Pour son premier match avec les "Canaris jaunes", même depuis le banc, "Big Rom" a immédiatement été happé par la ferveur d’un public qui attend énormément de lui.

Avant même le coup d’envoi du match face à Lyon, tous les regards étaient braqués vers lui. Lorsque Romelu Lukaku est apparu dans le tunnel du stade, les tribunes se sont enflammées. Une ovation typiquement turque. Les supporters de Fenerbahçe ont immédiatement voulu faire comprendre à leur nouveau buteur qu’il était déjà l’un des leurs.

Le Belge a répondu à cette démonstration d’affection par ses célèbres poings levés en direction des tribunes. En quelques secondes, le premier lien entre le joueur et son nouveau public était scellé.

Un public qui réagit au moindre de ses gestes

Il a fallu attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour voir le stade Şükrü-Saracoğlu entrer à nouveau en fusion. Lorsque Lukaku a été appelé pour monter au jeu, le stade l’a accueilli comme une superstar. Chaque mouvement de sa part était scruté, chaque ballon touché déclenchait une réaction.

Le nouvel attaquant de Fenerbahçe n’a pas tardé à montrer ce qu’il pouvait apporter. Dès le début, il a été dans son royaume : la surface de réparation, là où il est à l’affût de la moindre occasion. Sur une action, il s’est retourné avant d’expédier une frappe qui a terminé sa course sur un adversaire. Les supporters turcs ont immédiatement réclamé un penalty pour une possible main. Si le stade a grondé, l’arbitre n’a pas bronché.

Pas de but donc pour cette première apparition, mais la Lukaku-mania est bel et bien lancée à Fenerbahçe, où le public n'attend que de vibrer sur les exploits de son nouveau fer de lance offensif.

Ambiance "la plus folle de sa carrière"

Après la rencontre, le Diable rouge n’a d’ailleurs pas caché son émotion après cette première sortie devant son nouveau peuple. "Je dois vraiment remercier les supporters, car c’était l’ambiance la plus folle de ma carrière, a-t-il confié. Cela donne vraiment un boost incroyable. C’est très spécial de vivre ça."

Au micro de Canal +, il a aussi analysé le match. "Je pense bien qu’on méritait mieux. Surtout en deuxième période. On a poussé, on a marqué, mais on n’a pas su se créer des occasions vraiment concrètes. Je pense que c’est du 50-50, si on est concentrés et si on prépare bien ce match, je pense qu’on peut se qualifier là-bas", a affirmé l'attaquant belge, qui a ensuite évoqué son intégration en Turquie. "Ce groupe a un gros potentiel mais c’est le début de saison, c’est un marathon. C’est un bon challenge et je pense qu’on a assez d’expérience pour relever ce défi. Physiquement, pour moi tout va bien. Ça fait quatre jours que je m’entraîne avec le groupe."

Un petit mot pour Anderlecht

Romelu Lukaku a aussi été interrogé par VTM et une phrase fera probablement tiquer les supporters anderlechtois rêvant de le revoir en mauve dès l'été 2027. "Écoutez, j’ai signé ici pour 1+1 saison. Je veux rester 2 ans ici et tout donner, a-t-il expliqué au média flamand. Ensuite, je rentrerai à la maison. Et oui, je serai encore en forme", a-t-il affirmé avec détermination.

Romelu Lukaku aura alors 35 ans. Ne sous-estime-t-il pas un peu trop la Pro League en pensant qu'il sera encore au niveau à cet âge-là ? Les supporters d'Anderlecht ont sûrement leur avis sur la question.