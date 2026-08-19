Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

La situation du Sporting Lokeren en Challenger Pro League était compliquée. Le club waeslandien était en effet interdit d'effectuer des transferts, en raison de la faillite du club de Lokeren prononcée en 2020. Mais le juge des référés a statué en sa faveur.

Le Sporting Lokeren a en effet reçu une très bonne nouvelle cette semaine : l'interdiction de transferts dont était frappé le club waeslandien vient d'être levée par le juge des référés de Bruxelles. Le club l'a annoncé via son site et ses réseaux officiels.

À une dizaine de jours de la fin du mercato, cette décision signifie donc que le Sporting Lokeren peut désormais effectuer des transferts, nationaux et internationaux. "Le club va entreprendre les démarches nécessaires afin de régler administrativement, dans les meilleurs délais, l’enregistrement des joueurs concernés", peut-on lire dans un communiqué.

Plusieurs joueurs avaient rejoint Lokeren cet été, mais aucun n'avait été acheté, tous ayant rejoint le Daknam libres de tout transfert. Désormais, le club va pouvoir accélérer sur les dossiers en suspens et se renforcer.

Un club "différent" du Lokeren qui a fait faillite en 2020

La raison de cette interdiction de transferts pour le Challenger Pro League ? C'était en réalité une sanction de la FIFA infligée au club en raison des dettes impayées de "l'ancien" club de Lokeren, le KSC Lokeren, qui a fait faillite en avril 2020. La FIFA estimait que le Sporting Lokeren actuel en était l'héritier direct et le successeur sportif.

Le Sporting Lokeren a cependant un numéro de matricule différent de celui du club disparu. Le club a été fondé à la suite d'une fusion avec le club de Temse, retrouvant le football professionnel en 2024. La direction affirme n'avoir aucun lien avec le club précédent et avait donc fait appel de cette sanction de la FIFA.





Soulignons cependant que comme le KSC Lokeren, le Sporting Lokeren évolue au Daknam - et porte les mêmes couleurs que le club disparu. Le nom de Temse a même disparu, laissant la place à un Sporting Lokeren qui est bel et bien l'héritier direct du KSC Lokeren... mais n'a donc pas hérité de ses dettes.