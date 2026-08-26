"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans
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C'est désormais officiel depuis ce mardi, Moncef Zekri est un joueur du Sporting Portugal. Le natif de Bruxelles est ravi de se lancer dans ce nouveau défi, qui lui permet de franchir un cap dans sa carrière. Il a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs.

Né le 20 septembre 2008, Moncef Zekri est inévitablement l'un des jeunes talents à suivre. Il a quitté son club formateur cet été, où il s'est imposé à un âge si précoce. Désormais, il veut prouver qu'il est capable d'évoluer dans un grand club comme le Sporting Portugal.

Les premiers mots de Moncef Zekri au Sporting

"C’est vraiment formidable de signer dans un club comme celui-ci, aussi grand et avec autant d’histoire. Je suis très fier d’être ici", a débuté l'arrière gauche.

Il a ensuite cité les noms de joueurs passés par le club qui l'ont marqué : "Cristiano Ronaldo a grandi ici, tout comme Nuno Mendes, qui joue à mon poste et que j’adore en tant que joueur. Il est devenu le meilleur latéral gauche du monde et c’est ma plus grande source d’inspiration."

Moncef Zekri est conscient qu'il doit encore progresser. Il sait d'ailleurs exactement ce qu'il veut : "Je veux élever mon niveau et devenir meilleur, plus mature en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme, et gagner. C’est un défi, mais ce sera une bonne chose pour moi."

Mais alors comment se décrit-il en tant que joueur ? "Je suis un combattant et quelqu’un qui ne s’arrête jamais de courir. Je suis prêt à me battre pour ce club. Je suis un joueur technique, rapide également, et je pense avoir l’intelligence nécessaire pour trouver différentes solutions."

D'un club moyen de D1A à la Ligue des champions

Avec le Sporting, il va pouvoir découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Passer de la D1A à la Ligue des champions, cela sera un énorme changement pour lui. Il est évidemment ravi : "Jouer la Ligue des champions, c’est incroyable, c’est un rêve depuis que je suis enfant et maintenant, il peut devenir réalité."

"J’espère que les supporters m’apprécieront, qu’ils me soutiendront et qu’ils m’aideront lorsque j’entrerai sur le terrain. Força Sporting CP", a-t-il conclu.

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