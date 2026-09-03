Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

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Un retour en Jupiler Pro League est-il au programme pour Arnaud Bodart ? C'est ce qui semblait se dessiner ces derniers jours, mais l'une des options évoquées s'éloigne. Oud-Heverlee Louvain, qui va perdre Tobe Leysen, se serait tourné vers une autre option pour remplacer son gardien de but.