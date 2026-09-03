Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen
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Un retour en Jupiler Pro League est-il au programme pour Arnaud Bodart ? C'est ce qui semblait se dessiner ces derniers jours, mais l'une des options évoquées s'éloigne. Oud-Heverlee Louvain, qui va perdre Tobe Leysen, se serait tourné vers une autre option pour remplacer son gardien de but.

Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Kiany Vroman franchit un nouveau cap dans sa carrière. OHL a présenté ce jeudi soir sur ses réseaux sociaux le gardien de 22 ans, qui quitte le Lierse pour rejoindre la Jupiler Pro League. Le portier belge s’est engagé à Louvain jusqu’en juin 2029.

OHL cherchait un gardien après le départ de Tobe Leysen et a choisi Vroman. Une arrivée qui écarte la piste Arnaud Bodart, cité plus tôt dans la journée pour rejoindre Louvain. L'ancien portier du Standard de Liège devra trouver une autre solution. Bodart ne joue quasiment pas à Lille. 5 matchs la saison passée, trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France.

Un retour en Jupiler Pro League est-il au programme pour Arnaud Bodart ? C'est ce qui semblait se dessiner ces derniers jours, mais l'une des options évoquées s'éloigne. Oud-Heverlee Louvain, qui va perdre Tobe Leysen, se serait tourné vers une autre option pour remplacer son gardien de but.

L'heure tourne et Arnaud Bodart, devenu troisième choix au LOSC, n'a toujours pas trouvé de solution. L'ancien gardien de but du Standard a été cité dans plusieurs clubs de Jupiler Pro League ces derniers jours. D'abord cité à La Louvière, il a vu Marcos Peano y prolonger son contrat, fermant la porte à une arrivée.

Même chose du côté de Saint-Trond où Leo Kokubo, qui était cité à Parme pour remplacer Zion Suzuki, est finalement resté au Stayen. C'était maintenant du côté de OHL que Bodart était cité, mais il semblerait là aussi que cette porte se referme.

OHL perd Leysen, mais va chercher le gardien du Lierse

Oud-Heverlee Leuven est sur le point de perdre son gardien de but Tobe Leysen. Un départ qui se dessinait depuis plusieurs saisons déjà, Leysen étant l'un des gardiens les plus cotés de Jupiler Pro League. Alors que le KRC Genk va bientôt perdre Lucca Brughmans, le club limbourgeois a donc décidé de rapatrier le portier (formé à Genk).

Et alors qu'initialement, Arnaud Bodart était cité comme le remplaçant potentiel de Leysen à OHL, c'est finalement un autre gardien qui devrait débarquer à Den Dreef. Le Nieuwsblad annonce en effet que c'est Kiany Vroman (22 ans), le gardien de but du Lierse, en Challenger Pro League, qui serait la priorité des Louvanistes.

Kiany Vroman a été formé au Club de Bruges, mais n'obtenait sa chance ni en équipe A ni avec le Club NXT. Il a quitté le Jan Breydel l'été passé pour le Lierse, et s'y est imposé en tant que titulaire. Cette saison, cependant, il a été renvoyé sur le banc par Jarno De Smet, et un départ était dans les tuyaux. C'est OHL qui devrait en profiter, aux dépens d'Arnaud Bodart. 

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