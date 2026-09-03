Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

S'il n'a pas signé dans l'un des cinq grands championnats européens, Nicolas Raskin aurait tout de même pu quitter les Glasgow Rangers en cette fin de mercato estival. Le milieu de terrain des Diables Rouges, révélation de l'ère Rudi Garcia sur le banc de notre équipe nationale, a été approché par le Besiktas et a reçu une offre concrète, mais n'a pas été convaincu par le projet et reste donc en Écosse.

Comme prévu, de nombreux Diables Rouges ont changé de club cet été. Certains parce qu'ils voulaient franchir un nouveau cap dans leur carrière, d'autres parce qu'ils avaient besoin de se relancer après une période compliquée.

Cité pour un transfert depuis plusieurs mois, l'un d'eux est cependant resté à quai alors que le mercato a fermé ses portes dans les cinq grands championnats européens : Nicolas Raskin.

Grand gagnant de l'intronisation de Rudi Garcia chez les Diables Rouges, le milieu de terrain des Glasgow Rangers suscitait l'intérêt de plusieurs clubs ces dernières semaines et avait même manqué un match avec le club de la capitale écossaise car "il était en instance de transfert", avait déclaré son entraîneur après la rencontre.

Nicolas Raskin a refusé de rejoindre Besiktas

Depuis hier minuit, on savait que Nicolas Raskin allait devoir patienter au moins quatre mois supplémentaires avant de rejoindre l'un des meilleurs championnats d'Europe. On ne se doutait par contre pas qu'il recevrait une offre d'un championnat où le mercato n'avait pas encore fermé ses portes.

Selon les informations de Sky Sports Scotland et du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Nicolas Raskin aurait en effet été approché par le Besiktas ce mercredi. Le club turc et les Rangers s'étaient entendus sur un prêt payant à 2 M€ assorti d'une option d'achat à 12 M€, mais l'ancien joueur du Standard de Liège aurait refusé de rejoindre Besiktas.



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Titulaire ce mercredi soir pour le déplacement à Falkirk dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Écosse, Nicolas Raskin devrait bien rester aux Glasgow Rangers, à tout le moins jusqu'au mercato hivernal. Son contrat y court encore jusqu'à mi-2028.