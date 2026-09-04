Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois

Genk mise sur Moussa Kone pour renforcer son équipe U23. Le jeune milieu ivoirien arrive de San Pedro FC avec une option d'achat.

Prêté à Genk par San Pedro FC, Moussa Kone arrive en Belgique avec une première expérience au plus haut niveau ivoirien. Malgré son jeune âge, le milieu jouait régulièrement avec l'équipe première. La saison dernière, son club a terminé deuxième du championnat.

Kone s'est fait une place avec les U20 de la Côte d'Ivoire, dont il fait partie du groupe. Le milieu va découvrir le football européen avec le Jong Genk, où il tentera de gagner du temps de jeu.

Un nouveau profil pour l'entrejeu

Kone évolue dans l'axe du milieu de terrain. À l'aise avec le ballon, il participe à la construction du jeu grâce à sa qualité de passe. Son placement lui permet de proposer des solutions à ses coéquipiers lorsque son équipe repart de derrière.

L'Ivoirien se montre aussi actif à la récupération. Il lit bien les trajectoires, cherche à couper les passes adverses et peut compter sur sa vitesse pour couvrir beaucoup de terrain.



Kone aura l'occasion de faire ses preuves dans le Limbourg. Si ses prestations convainquent, Genk pourra activer l'option d'achat négociée avec San Pedro FC et le conserver définitivement.