Neuf sur neuf pour Westerlo, qui sème le doute à Saint-Trond

Grâce à des buts de Norman Bassette et Cissé Sandra, Westerlo s'est adjugé un troisième succès consécutif sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche. Les Campinois retrouvent le milieu de tableau après un début de saison délicat, tandis que les Trudonnaires sont onzièmes et ne confirment pour l'instant pas leur bonne saison dernière.

Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse de l'Antwerp, Saint-Trond et Westerlo s'affrontaient dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche au Stayen.

Et comme la semaine dernière face au Standard, le portier campinois Andreas Jungdal s'est exprimé avec classe dès les premiers instants pour repousser une tentative de Samed Bazdar, qui aurait pu inscrire son cinquième but de la saison (1e). Westerlo a réagi dans la foulée via Congreve, nécessitant aussi un arrêt de Kokubo (3e).

Sur le synthétique limbourgeois, ce sont bien les hommes d'Issame Charaï qui ont contrôlé les débats avant le repos. La plus grosse occasion du premier quart d'heure était toutefois trudonnaire, avec la tête d'Abdoulaye Sissako sur le poteau (20e). Mais dans la foulée, Kokubo devait à nouveau s'employer, notamment devant Cissé Sandra (27e).

Westerlo s'impose méritoirement à Saint-Trond et signe le 9/9

Il n'est donc pas si surprenant que ça que Westerlo ait ouvert la marque. Sur une nouvelle action de Cissé Sandra et un dégagement de la défense limbourgeoise dans les pieds de Norman Bassette, qui a débordé Taniguchi avant de tromper le portier japonais (0-1, 36e). Un avantage mérité pour les Campinois au repos, qui ont eu les plus grosses occasions malgré le poteau de Sissako.

Une domination confirmée dès le retour des vestiaires. Moins de deux minutes après la reprise, Cissé Sandra ajoutait à son tour son nom au marquoir grâce à une nouvelle récupération haute (0-2, 46e).





Congreve et Bassette ont ensuite manqué le 0-3, Pupe et Diouf auraient pu (voire dû) réduire l'écart, mais c'est finalement un troisième succès de rang mérité pour Westerlo, qui remonte à la huitième place après son 1/12 pour commencer la saison. Saint-Trond est onzième avec huit points après ce deuxième revers consécutif.