Encore un entraîneur de Pro League dans de sales draps : "Je comprends les huées des supporters"

Deuxième défaite consécutive pour Saint-Trond, battu sur sa pelouse par Westerlo, ce dimanche. Au coup de sifflet final, les Trudonnaires ont été hués par leurs propres supporters, ce que comprend Frédéric De Meyer. Le mentor limbourgeois va cependant devoir trouver rapidement la recette miracle pour inverser la tendance.

Méritée, la victoire de Westerlo sur la pelouse de Saint-Trond. Les Trudonnaires n'ont une nouvelle fois pas réussi à convaincre et ont concédé une deuxième défaite consécutive. Au grand dam de leurs supporters, qui n'ont pas manqué de marquer leur mécontentement au coup de sifflet final.

"Les supporters ne sont pas contents et je peux le comprendre. Mais moi, je me concentre uniquement sur le jeu", répondait l'entraîneur limbourgeois Frédéric De Meyer au coup de sifflet final. "Je travaille dur chaque jour pour cette équipe, pour ce club, et je continuerai à le faire."

Frédéric De Meyer ne semble pas se sentir en danger

Le T1 ne semble donc pas vouloir remettre sa position en question et se concentre surtout sur les axes de progression de son équipe. Après un début de saison décevant, la trêve internationale arrive au bon moment pour Saint-Trond, où il va falloir remettre les pendules à l'heure.

Frédéric De Meyer va néanmoins devoir travailler sans une petite dizaine de joueurs, appelés en sélection nationale. "Huit ou neuf joueurs absents, c'est beaucoup. Mais on va faire le maximum pour corriger nos lacunes avec ceux qui seront présents."

Le groupe de Saint-Trond sera divisé pendant la trêve

De plus, les joueurs qui resteront au Stayen dans les deux prochaines semaines n'ont pas tous les mêmes besoins. Certains ne diront pas non à quelques jours de repos, d'autres auront justement besoin de récupérer du rythme. "C'est pour cela que nous allons nous entraîner en deux groupes", a déclaré Frédéric De Meyer, qui ne semble donc pas se sentir en danger.



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Il faut dire qu'il n'y a pas encore le feu à Saint-Trond, qui compte deux victoires, deux partages et trois défaites en championnat. Mais les Trudonnaires vont rapidement devoir réagir afin d'éviter une saison très décevante suivant une qualification européenne historique.