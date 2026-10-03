"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables

Quelques blagues, un grand sourire : Mark Van Bommel était logiquement d'humeur radieuse après la victoire des Diables Rouges contre la Turquie, ce vendredi soir à Sclessin. Le sélectionneur néerlandais est toutefois un perfectionniste, qui voit le verre à moitié vide et qui note notamment les axes de progression de son équipe, tout en "profitant" de la prestation de Kevin De Bruyne.

C'est vrai, Kevin De Bruyne ne retrouve plus la constance dans les performances qu'il avait il y a quelques années. Mais le médian offensif de 35 ans connaît encore des pics de forme de très haute qualité, comme ce vendredi face à la Turquie.

Mark Van Bommel "profite juste" de Kevin De Bruyne

D'un relais avec Lukebakio, d'un petit pont sur Demiral et d'une frappe du pied droit, le joueur du Napoli a ouvert le score dès la 10e minute avant de faire le break à l'heure de jeu, d'une nouvelle somptueuse frappe du droit ayant cette fois trouvé la lucarne de Cakir.

"Je suis fier qu'il soit toujours un Diable Rouge", a souri Mark Van Bommel en conférence de presse après la rencontre. "Moi, j'en profite juste. Je voulais le laisser sur la pelouse aussi longtemps que possible", a déclaré le sélectionneur néerlandais à propos de KDB, sorti sous une standing ovation méritée à la 82e minute.

Un "magnifique" entrejeu des Diables

En laissant Roméo Lavia au repos et Nicolas Raskin sur le banc, Van Bommel avait opté pour un trio plus offensif, avec Youri Tielemans dans un rôle plus cadré, derrière Vanaken et De Bruyne. "C'était du football de très haut niveau. Leurs combinaisons étaient magnifiques. Du vrai football", a glorifié Van Bommel, oubliant presque toutes les occasions concédées par les Diables à cause d'un milieu de terrain mal placé et trop loin de l'homme.

Car oui, les Diables ont gagné 3-0, mais ils ont tout de même laissé 23 (!) tirs à leur adversaire, qui n'en a cadré "que" huit : tous arrêtés par Senne Lammens, impeccable dans ses interventions. La Belgique n'a pas eu si facile que ça contre la Turquie, mais selon Van Bommel, rien à voir avec la composition d'équipe résolument offensive, privée de numéro 6.



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Mark Van Bommel n'est pas entièrement satisfait

"Je suis satisfait avec la victoire, même si on a fait en sorte que ça soit un match qui connaisse des hauts et des bas. On a perdu trop de bêtes ballons et on s'est mis à souffrir trop facilement", a noté le Néerlandais.

"On a laissé l'opportunité à l'adversaire de rester dans la rencontre, qui ressemblait plutôt à du ping-pong. Nous sommes coupables de nous être mis dans une situation pas évidente, mais je pense que vous avez tous apprécié le match. Il n'y a qu'un entraîneur qui ne peut pas voir ça positivement", a conclu Van Bommel, qui semble donc s'attendre à une encore meilleure prestation de son entrejeu lorsque celui-ci ne connaîtra plus autant de hauts et de bas.