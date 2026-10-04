Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

Mark van Bommel s'est exprimé ce dimanche à la veille de France-Belgique, dernier match de cette trêve internationale. Un match qu'il a décrit comme "le plus difficile" des quatre.

Après avoir largement dominé la Turquie, les Diables Rouges ont un sacré défi face à eux : ils se rendent au Stade de France ce lundi pour y défier une France qui leur avait donné une leçon d'efficacité il y a une semaine au Heysel.

Mark van Bommel est lucide : "Ce sera le match le plus difficile de cette trêve internationale", reconnaît le sélectionneur des Diables. Le Néerlandais a donné quelques indices sur son onze à venir, soulignant notamment que certains joueurs allaient, sans surprise, enchaîner un quatrième match d'affilée.

Cela devrait être le cas de Mika Godts, présent aux côtés de Van Bommel en conférence de presse, mais aussi de Nathan Ngoy, Timothy Castagne ou encore Charles De Ketelaere. Par contre, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, eux, seront absents, ce qui devrait forcer le sélectionneur à aligner un entrejeu inédit.

Mark van Bommel est optimiste avant le match à Paris

"Oui, Roméo Lavia et Nicolas Raskin peuvent jouer ensemble, tout dépend des tâches qui leur sont assignées", affirme Mark van Bommel. "Même sans Tielemans et De Bruyne, c'est-à-dire notre capitaine et notre meilleur joueur durant cette trêve, nous tenterons de respecter nos principes".

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Le sélectionneur des Diables Rouges est en tout cas assez positif avant ce match qui s'annonce très exigeant : "J'ai revu le match au Stade Roi Baudouin face à la France. Nous aurions pu ouvrir le score", estime Van Bommel, qui n'a pas voulu dévoiler l'identité du capitaine de la Belgique en l'absence de Youri Tielemans."Si je vous le dis, vous saurez qui jouera", sourit Mark van Bommel.