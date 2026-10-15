La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

La Gantoise a battu Aarhus 1-0 ce jeudi soir pour son premier match de Conference League. Les Buffalos ont marqué dans les dernières minutes du match.

La Gantoise a dû patienter jusqu'aux dernières minutes de la rencontre pour battre Aarhus 1-0 ce jeudi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la Conference League. Longtemps incapables de concrétiser leurs occasions, les Buffalos ont trouvé la solution grâce à Goore. Un succès qui permet aux hommes de Rik De Mil de commencer leur campagne européenne avec trois points.

La Gantoise domine, mais ne marque pas

Les premières minutes ont été assez calmes à la Planet Group Arena. Aarhus a eu plus le ballon, sans inquiéter les Gantois. Les hommes de De Mil ont commencé à prendre le dessus. Sur un centre d'Araujo, Volckaert n'est pas parvenu à reprendre le ballon. Les Danois ont réagi, obligeant Burgess à intervenir devant Anderson. À la 26e minute, Delorge a dû sauver son équipe en dégageant de la tête une tentative de Grétarsson sur la ligne.

Cette alerte n'a pas empêché la Gantoise de continuer à attaquer. Araujo a trouvé des espaces sur son côté et multiplié les centres. À la 34e, Cissé s'est retrouvé en bonne position, mais sa reprise est passée au-dessus. Malgré plusieurs situations intéressantes, les Buffalos ont regagné les vestiaires sur le score de 0-0. De Mil pouvait être satisfait du jeu proposé, beaucoup moins de l'efficacité de ses joueurs.

Goore Hyllarion délivre les Buffalos

Au retour des vestiaires, Aarhus a tenté de surprendre les Gantois. Burgess a dû contrer la frappe de Bogere. Mais la Gantoise a repris le contrôle des opérations et s'est créé une énorme occasion à la 54e minute. Lancé face au gardien Hedenstad après une belle action collective, Sonko n'a pas réussi à conclure.


Le temps passait et les occasions manquées commençaient à peser. C'est à la 87e minute que la Gantoise a ouvert le score. Sur un centre d'Araujo, Goore Hyllarion, monté au jeu a marqué de la tête. Les Buffaloes ont conservé leur avantage jusqu'au bout et décrochent leurs trois premiers points.

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