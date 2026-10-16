Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht a quitté la pelouse du Dinamo Zagreb jeudi soir avec un goût amer après sa défaite 1-0. Alors qu'ils semblaient se diriger vers un partage mérité, les Mauves ont concédé un penalty dans les dernières secondes, après intervention du VAR, pour une main d'Oleg Reabciuk. Une décision difficile à digérer pour les joueurs bruxellois, qui peinent à comprendre ce que leur coéquipier aurait pu faire différemment.

Léo Pétrot n'a pas caché sa frustration. Malgré une prestation correcte à Zagreb, Anderlecht n'a toujours pas pris le moindre point en Europa League. Les Mauves espéraient pourtant profiter de ce déplacement pour lancer leur campagne. “Nous sommes évidemment très déçus. Nous étions venus ici pour ramener les trois points et nous avons tout fait pour y parvenir”, a regretté le défenseur.

Cette nouvelle défaite fait mal aux Bruxellois, qui avaient déjà été battus par Lyon lors du premier match. “Nous avons fait une bonne prestation, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Zéro sur six après avoir joué Lyon et Zagreb, cela fait mal. Surtout quand tu encaisses encore un but dans la dernière seconde.”

"Comment Reabciuk aurait-il pu garder les bras derrière le dos ?"

Sans surprise, le penalty accordé au Dinamo Zagreb après une intervention de Reabciuk a fait débat au coup de sifflet final. En tentant de tacler pour intercepter le ballon, le défenseur l'a touché du bras. Après l'intervention du VAR, l'arbitre a désigné le point de penalty, une décision qui a finalement coûté cher aux Mauves.

Léo Pétrot refuse toutefois de jeter la pierre à son coéquipier. “Comment pourrions-nous en vouloir à Oleg ? On ne peut quand même pas lui couper les bras ! C'est terriblement frustrant.” Andrew Omobamidele a lui aussi exprimé ses réserves sur cette décision. “C'est de toute façon une décision controversée. Tout le monde aura un avis différent. Sur ce type de mains, chacun a sa propre vision. C'est difficile.”

Le défenseur irlandais a notamment insisté sur la difficulté d'éviter le contact dans une telle situation. “Il est presque impossible, dans un tel tacle, d'éviter de toucher le ballon de la main. Comment Oleg aurait-il pu garder les bras derrière le dos dans ce cas ? Poser la question, c'est y répondre.”

Lire aussi… Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Anderlecht veut rebondir contre le Beerschot

Les Mauves doivent désormais rapidement tourner la page. Dimanche, ils retrouveront la Coupe de Belgique avec un déplacement au Beerschot, co-leader de la Challenger Pro League. Pour Léo Pétrot, l'objectif sera clair : décrocher la qualification tout en affichant un jeu convaincant.

“Nous voulons obtenir la qualification dimanche avec du bon football”, a-t-il affirmé. Le Français estime par ailleurs que le groupe gagne en cohésion et que les joueurs qui bénéficient d'une opportunité savent en profiter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Dinamo Zagreb
Léo Pétrot
Andrew Omobamidele

Plus de news

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

13:30
À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

09:00
Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

23:40
LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht Live

LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

22:28
Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

22:59
Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

11:40
Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

13:00
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

11:20
Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

11:00
Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

10:30
Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

10:00
1
Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

08:30
Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

09:30
Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

07:40
Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

08:00
Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

07:20
Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

07:00
Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

06:00
1
Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

23:40
Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

23:38
Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..." Réaction

Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

22:20
L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club" Réaction

L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

21:41
Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad Analyse

Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

21:20
Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

21:30
"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

22:00
La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat : "Je me sens comme chez moi ici" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Euvrard explique les problèmes du Standard sur phase arrêtée : "Je crois en notre manière de défendre" Pogi Pogi a propos de Pourquoi Bruny Nsimba, priorité du Standard, joue-t-il si peu ? "Je me sens pourtant à 100 %" Rimajean Rimajean a propos de "Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved