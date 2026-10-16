Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Anderlecht a quitté la pelouse du Dinamo Zagreb jeudi soir avec un goût amer après sa défaite 1-0. Alors qu'ils semblaient se diriger vers un partage mérité, les Mauves ont concédé un penalty dans les dernières secondes, après intervention du VAR, pour une main d'Oleg Reabciuk. Une décision difficile à digérer pour les joueurs bruxellois, qui peinent à comprendre ce que leur coéquipier aurait pu faire différemment.

Léo Pétrot n'a pas caché sa frustration. Malgré une prestation correcte à Zagreb, Anderlecht n'a toujours pas pris le moindre point en Europa League. Les Mauves espéraient pourtant profiter de ce déplacement pour lancer leur campagne. “Nous sommes évidemment très déçus. Nous étions venus ici pour ramener les trois points et nous avons tout fait pour y parvenir”, a regretté le défenseur.

Cette nouvelle défaite fait mal aux Bruxellois, qui avaient déjà été battus par Lyon lors du premier match. “Nous avons fait une bonne prestation, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Zéro sur six après avoir joué Lyon et Zagreb, cela fait mal. Surtout quand tu encaisses encore un but dans la dernière seconde.”

"Comment Reabciuk aurait-il pu garder les bras derrière le dos ?"

Sans surprise, le penalty accordé au Dinamo Zagreb après une intervention de Reabciuk a fait débat au coup de sifflet final. En tentant de tacler pour intercepter le ballon, le défenseur l'a touché du bras. Après l'intervention du VAR, l'arbitre a désigné le point de penalty, une décision qui a finalement coûté cher aux Mauves.

Léo Pétrot refuse toutefois de jeter la pierre à son coéquipier. “Comment pourrions-nous en vouloir à Oleg ? On ne peut quand même pas lui couper les bras ! C'est terriblement frustrant.” Andrew Omobamidele a lui aussi exprimé ses réserves sur cette décision. “C'est de toute façon une décision controversée. Tout le monde aura un avis différent. Sur ce type de mains, chacun a sa propre vision. C'est difficile.”

Le défenseur irlandais a notamment insisté sur la difficulté d'éviter le contact dans une telle situation. “Il est presque impossible, dans un tel tacle, d'éviter de toucher le ballon de la main. Comment Oleg aurait-il pu garder les bras derrière le dos dans ce cas ? Poser la question, c'est y répondre.”



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Anderlecht veut rebondir contre le Beerschot

Les Mauves doivent désormais rapidement tourner la page. Dimanche, ils retrouveront la Coupe de Belgique avec un déplacement au Beerschot, co-leader de la Challenger Pro League. Pour Léo Pétrot, l'objectif sera clair : décrocher la qualification tout en affichant un jeu convaincant.

“Nous voulons obtenir la qualification dimanche avec du bon football”, a-t-il affirmé. Le Français estime par ailleurs que le groupe gagne en cohésion et que les joueurs qui bénéficient d'une opportunité savent en profiter.